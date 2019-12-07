Возвращенных из Сирии детей россиян передали родным

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Троих возвращенных из Сирии российских детей передали родной маме из Дагестана, еще одного ребенка - бабушке из Волгограда, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщили, что четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву. Далее их направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.
"Сегодня дети вернулись (из Сирии - ред.) из двух регионов - из Волгограда и из Дагестана. Трое детей - из одной семьи из Дагестана. Сейчас оформят документы, свидетельство о рождении. Все передадут родителям и бабушке, одна девочка вернулась к бабушке", - сказала Кузнецова журналистам.
Так, один мальчик и две девочки вернулись к родной маме, которая по словам Кузнецовой, увидела своих детей впервые за три года. Одна девочка была найдена в приюте Дамаска и вернется к бабушке. Старшему мальчику исполнилось 11 лет, оставшимся трем девочкам - 10 лет, девять лет и пять лет, добавила Кузнецова. Уполномоченный признается, что дети уже строят планы на жизнь: одна девочка хочет стать врачом, вторая - поваром.
Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как рассказала Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.