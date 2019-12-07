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Глава Роспечати назвал три лучших книги года
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РИА Новости

Глава Роспечати назвал три лучших книги года

00:47 07.12.2019 (обновлено: 01:28 07.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский в интервью агентству Sputnik France назвал три лучшие книги российских авторов, выпущенные в уходящем году.
Своим мнением Сеславинский поделился на ежегодном Салоне русской книги "Русская литература", который с 6 по 8 декабря проходит в Российском духовно-культурном православном центре в Париже.
Глава Роспечати назвал, в частности, роман Евгения Водолазкина "Брисбен". По его словам, роман легко читать, но он несет в себе глубокий философский смысл.
"Это серьезное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора", — отметил Сеславинский.
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Также он выделил роман Гузель Яхиной "Дети мои", который также стал бестселлером, и сборник рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"
"Только что вышел сборник очень сочных рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза", который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины - Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу - вы от нее не оторветесь. Это гарантировано", — заключил глава Роспечати.
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