Глава Роспечати назвал три лучших книги года

"Только что вышел сборник очень сочных рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза", который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины - Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу - вы от нее не оторветесь. Это гарантировано", — заключил глава Роспечати.