"Черные глаза" Маргариты Симоньян — о бедном детстве и блестящей карьере

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Bolshevik Event Hall в Москве

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анастасия Светланова. В "Черных глазах" Маргариты Симоньян много кубанского солнца, иронии и азарта. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT презентовала свою новую книгу. Ее обсуждают в соцсетях и растаскивают на цитаты. Сборник автобиографических рассказов "Черные глаза" только что поступил в продажу. Его мало кто успел прочитать, но сетевого хайпа уже хватает — как и положено потенциальному бестселлеру. А в онлайн-магазинах пишут: скоро закончится.

"У нас не было отопления, водопровода, кухни и унитаза. Но были соседи с гитарой, и шашлыки во дворе, и чайные розы с жуками, и кленовые листопады. И мальчик с квартала — черноглазый, как ветки акаций, кудрявый, как гиацинт, веселый, как вся моя жизнь". Так описывает свое краснодарское детство Маргарита Симоньян.

Это истории про колоритных, ярких, эмоциональных и душевных людей, про Абхазию и юг России, про казачьи станицы и кавказские горные ущелья. Про то, как юная девушка, любящая свой подсолнуховый край, мечтает сделать блестящую журналистскую карьеру. И не просто мечтает, а пытается отыскать в южной глубинке, где, казалось бы, не случается ничего подходящего по масштабу для сюжетов на федеральном канале, если не сенсации, то хотя бы интересные многим истории.

В конце 90-х с утра до ночи она носится на старой машине в поиске новостей, останавливаясь в гостиницах "с битыми окнами и вонючими простынями". И сенсации находит. Снимает репортаж о локальном бое с чеченскими террористами в Абхазии, рискуя жизнью не меньше военных. Неопытная еще журналистка (21 год!) показывает на камеру окровавленный паспорт боевика, сидя на корточках рядом с его трупом и записывая стендап.

А вечером получает порцию мудрых нравоучений от местного философа дяди Вачика. Затягиваясь "элэмом", тот говорит: "Ты его смерть показала без уважения. Когда умираешь сопротивляясь — вообще не замечаешь смерть. Не успеваешь понять, что ты уже умер. Только так и надо умирать, девочка".

Тут же рядом — столичный военкор, с "черными глазами" явно настроенный на командировочный флирт. Ну а Маргарита ему объясняет:

"Ты где родился? В Москве. А я родилась в дыре. И если я не буду бить копытом, то в этой дыре и умру. А я хочу, как ты, умереть в Москве. Под звон кремлевских колоколов".

Оставляет его на вечернем пляже, а сама едет по заданию московской редакции снимать учения абхазской армии, которой на самом деле не существует. Но в столице сложно понять, как такое возможно: чтобы Министерство обороны было, а армии — нет. Поэтому Симоньян эту армию буквально "организовывает".

Поднимает с дивана министра (это прямо отдельная история), уставшего после двухдневного празднования свадьбы сына, умело играет на его кавказской гордости: "В Москве думают, что грузины вас порвут, как Ашотик надувной матрас!" Позже делает репортаж об учениях некоей абхазской армии: тридцати двух человек в форме разных лет и разных стран — на фоне коровника, который под этот случай назвали артиллерийским батальоном.

"Весь Сухум мгновенно узнал, что началась война. Никто не удивился, а некоторые даже обрадовались. Старшеклассницы вынесли на руках грудных сыновей, чтобы будущие герои привыкали к виду крови", — пишет Маргарита.

Новый гей-клуб на Черноморском побережье — тоже вполне сюжет, колоритный и смешной. Туда, в местную достопримечательность, девушка едет с троюродным братом Фаустом и подругой Рузанкой, отпросив ее на вечер у ревнивого мужа. Провинциальный вертеп как он есть: и слезы, и грезы.

Подруге Рузанке посвящен отдельный рассказ. Ее муж — местный донжуан — своими похождениями практически вынудил жену обратиться к самой популярной в округе гадалке (там смешно).

Как приготовить настоящий плов, как въехать в Москву с просроченным документом о российском гражданстве, как организовать во вдруг заснеженной Кубани телемост с президентом?

В рассказах много самоиронии (и это подкупает, конечно), провинциального южного говора (надо вчитываться — узнаем много новых слов) и откровенных признаний.

Но чтобы было понятно — несколько отрывков и диалогов из книги "Черные глаза".

О принце из детства. Во двор заходил тот самый мальчик — со своей черноглазой свитой. Он вразвалочку, как положено принцу, прогуливался по щебенке, напевая под нос модное "Бесаме мучо".

Никто не знал тогда, что он первый раз вскроет вену в шестнадцать, через год загремит за угон иномарки и умрет к тридцати все в тех же дворах от СПИДа и туберкулеза.

Но пока мальчик томно фланировал мимо акаций, делая вид, что ему ничего здесь не нужно. Он не знал, что я знала, что он приходил к нам во двор, чтоб смотреть на меня.

О случае в Абхазии. Смотрим, как эта немытая, желтозубая, проголодавшаяся орда сползает вниз по тропинке.

И думаем мы в этот момент о похожем. Я — о том, что мне двадцать один, что мама даже не знает, где я, и очень ли больно, когда насилуют, и будут ли мне отрезать пальцы и в какой момент я потеряю сознание.

Гагр хватает бутылку и быстро высасывает ее до дна. Я не возражаю, конечно.

О планах после журфака. Стать единственным на весь край собственным корреспондентом московского телеканала. Приоткрыть вожделенную форточку в глянцевый мир Леонидов Парфеновых, ресторана "Твин Пигз" у "Останкино", заграничных командировок, сверкающих микрофонов, увлекательных телеинтриг и романов с пьющими знаменитыми военкорами.

И диалоги — улыбнуться:

— А вот ты, Анжи, хотела когда-нибудь сделать карьеру?

— Не знаю. Если муж сильно храпеть будет, я сегодня об этом подумаю.

— А если не будет?

— А если не будет — буду спать.

— А знаете анекдот, почему ни один армянин еще не полетел в космос? — интересуется дядь Майдрес.

— Не, дядь Майдрес, не знаем.

— Не знаете, — обиженно фыркает дядь Майдрес. — Тогда не буду рассказывать.