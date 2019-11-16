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РИА Новости

"Черные глаза" Маргариты Симоньян — о бедном детстве и блестящей карьере

08:00 16.11.2019 (обновлено: 14:51 16.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Bolshevik Event Hall в Москве
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анастасия Светланова. В "Черных глазах" Маргариты Симоньян много кубанского солнца, иронии и азарта. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT презентовала свою новую книгу. Ее обсуждают в соцсетях и растаскивают на цитаты. Сборник автобиографических рассказов "Черные глаза" только что поступил в продажу. Его мало кто успел прочитать, но сетевого хайпа уже хватает — как и положено потенциальному бестселлеру. А в онлайн-магазинах пишут: скоро закончится.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСборник рассказов "Черные глаза" главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян
Сборник рассказов Черные глаза главного редактора МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргариты Симоньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сборник рассказов "Черные глаза" главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян
"У нас не было отопления, водопровода, кухни и унитаза. Но были соседи с гитарой, и шашлыки во дворе, и чайные розы с жуками, и кленовые листопады. И мальчик с квартала — черноглазый, как ветки акаций, кудрявый, как гиацинт, веселый, как вся моя жизнь". Так описывает свое краснодарское детство Маргарита Симоньян.
Это истории про колоритных, ярких, эмоциональных и душевных людей, про Абхазию и юг России, про казачьи станицы и кавказские горные ущелья. Про то, как юная девушка, любящая свой подсолнуховый край, мечтает сделать блестящую журналистскую карьеру. И не просто мечтает, а пытается отыскать в южной глубинке, где, казалось бы, не случается ничего подходящего по масштабу для сюжетов на федеральном канале, если не сенсации, то хотя бы интересные многим истории.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и писателем Виктором Ерофеевым

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве. Справа налево - генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и писатель Виктор Ерофеев
1 из 7

Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и писателем Виктором Ерофеевым

© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор телеканала МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" и заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Презентация книги Маргариты Симоньян Черные глаза
2 из 7

Главный редактор телеканала МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" и заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве. Слева - генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
3 из 7

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов "Черные глаза"

Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов Черные глаза главного редактора телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргариты Симоньян в Bolshevik Event Hall в Москве
4 из 7

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов "Черные глаза"

© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве. Справа - корреспондент телеканала НТВ Ирада Зейналова
5 из 7

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова

© РИА Новости / Илья Питалев
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Гости на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян

Гости на презентации сборника рассказов Черные глаза главного редактора телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргариты Симоньян в Bolshevik Event Hall в Москве
6 из 7

Гости на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян

© РИА Новости / Илья Питалев
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Продюсер Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"

Продюсер и телеведущий Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргариты Симоньян Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве
7 из 7

Продюсер Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 7

Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и писателем Виктором Ерофеевым

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 7

Главный редактор телеканала МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" и заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов "Черные глаза"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 7

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Гости на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Продюсер Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В конце 90-х с утра до ночи она носится на старой машине в поиске новостей, останавливаясь в гостиницах "с битыми окнами и вонючими простынями". И сенсации находит. Снимает репортаж о локальном бое с чеченскими террористами в Абхазии, рискуя жизнью не меньше военных. Неопытная еще журналистка (21 год!) показывает на камеру окровавленный паспорт боевика, сидя на корточках рядом с его трупом и записывая стендап.
А вечером получает порцию мудрых нравоучений от местного философа дяди Вачика. Затягиваясь "элэмом", тот говорит: "Ты его смерть показала без уважения. Когда умираешь сопротивляясь — вообще не замечаешь смерть. Не успеваешь понять, что ты уже умер. Только так и надо умирать, девочка".
Тут же рядом — столичный военкор, с "черными глазами" явно настроенный на командировочный флирт. Ну а Маргарита ему объясняет:

"Ты где родился? В Москве. А я родилась в дыре. И если я не буду бить копытом, то в этой дыре и умру. А я хочу, как ты, умереть в Москве. Под звон кремлевских колоколов".

Оставляет его на вечернем пляже, а сама едет по заданию московской редакции снимать учения абхазской армии, которой на самом деле не существует. Но в столице сложно понять, как такое возможно: чтобы Министерство обороны было, а армии — нет. Поэтому Симоньян эту армию буквально "организовывает".
Поднимает с дивана министра (это прямо отдельная история), уставшего после двухдневного празднования свадьбы сына, умело играет на его кавказской гордости: "В Москве думают, что грузины вас порвут, как Ашотик надувной матрас!" Позже делает репортаж об учениях некоей абхазской армии: тридцати двух человек в форме разных лет и разных стран — на фоне коровника, который под этот случай назвали артиллерийским батальоном.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза"
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза"
"Весь Сухум мгновенно узнал, что началась война. Никто не удивился, а некоторые даже обрадовались. Старшеклассницы вынесли на руках грудных сыновей, чтобы будущие герои привыкали к виду крови", — пишет Маргарита.
Новый гей-клуб на Черноморском побережье — тоже вполне сюжет, колоритный и смешной. Туда, в местную достопримечательность, девушка едет с троюродным братом Фаустом и подругой Рузанкой, отпросив ее на вечер у ревнивого мужа. Провинциальный вертеп как он есть: и слезы, и грезы.
Подруге Рузанке посвящен отдельный рассказ. Ее муж — местный донжуан — своими похождениями практически вынудил жену обратиться к самой популярной в округе гадалке (там смешно).
Как приготовить настоящий плов, как въехать в Москву с просроченным документом о российском гражданстве, как организовать во вдруг заснеженной Кубани телемост с президентом?
В рассказах много самоиронии (и это подкупает, конечно), провинциального южного говора (надо вчитываться — узнаем много новых слов) и откровенных признаний.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Москве

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве
1 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с депутатом, членом комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгением Ревенко

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве. Слева - депутат, член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко
2 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с депутатом, членом комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгением Ревенко

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с телеведущим канала "Россия 1" Эрнестом Мацкявичюсом

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве. Слева - телеведущий телеканала Россия-1 Эрнест Мацкявичюс
3 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с телеведущим канала "Россия 1" Эрнестом Мацкявичюсом

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян.

Генеральный директор АО Телекомпания НТВ Алексей Земский и режиссер Тигран Кеосаян перед презентацией сборника рассказов Черные глаза главного редактора телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргариты Симоньян в Bolshevik Event Hall в Москве
4 из 6

Генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников (слева) и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев на презентации сборника рассказов "Черные глаза"

Главный редактор журнала Русский пионер Андрей Колесников и заместитель руководителя Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев перед презентацией сборника рассказов Черные глаза главного редактора телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргариты Симоньян
5 из 6

Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников (слева) и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев на презентации сборника рассказов "Черные глаза"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и певица Зара

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве. Справа - певица Зара
6 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и певица Зара

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с депутатом, членом комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгением Ревенко

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с телеведущим канала "Россия 1" Эрнестом Мацкявичюсом

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 6

Генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 6

Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников (слева) и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев на презентации сборника рассказов "Черные глаза"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 6

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и певица Зара

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Но чтобы было понятно — несколько отрывков и диалогов из книги "Черные глаза".
О принце из детства. Во двор заходил тот самый мальчик — со своей черноглазой свитой. Он вразвалочку, как положено принцу, прогуливался по щебенке, напевая под нос модное "Бесаме мучо".
Никто не знал тогда, что он первый раз вскроет вену в шестнадцать, через год загремит за угон иномарки и умрет к тридцати все в тех же дворах от СПИДа и туберкулеза.
Но пока мальчик томно фланировал мимо акаций, делая вид, что ему ничего здесь не нужно. Он не знал, что я знала, что он приходил к нам во двор, чтоб смотреть на меня.
О случае в Абхазии. Смотрим, как эта немытая, желтозубая, проголодавшаяся орда сползает вниз по тропинке.
И думаем мы в этот момент о похожем. Я — о том, что мне двадцать один, что мама даже не знает, где я, и очень ли больно, когда насилуют, и будут ли мне отрезать пальцы и в какой момент я потеряю сознание.
Гагр хватает бутылку и быстро высасывает ее до дна. Я не возражаю, конечно.
О планах после журфака. Стать единственным на весь край собственным корреспондентом московского телеканала. Приоткрыть вожделенную форточку в глянцевый мир Леонидов Парфеновых, ресторана "Твин Пигз" у "Останкино", заграничных командировок, сверкающих микрофонов, увлекательных телеинтриг и романов с пьющими знаменитыми военкорами.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Bolshevik Event Hall в Москве
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Bolshevik Event Hall в Москве
И диалоги — улыбнуться:
А вот ты, Анжи, хотела когда-нибудь сделать карьеру?
Не знаю. Если муж сильно храпеть будет, я сегодня об этом подумаю.
А если не будет?
А если не будет буду спать.
— А знаете анекдот, почему ни один армянин еще не полетел в космос? — интересуется дядь Майдрес.
— Не, дядь Майдрес, не знаем.
— Не знаете, — обиженно фыркает дядь Майдрес. — Тогда не буду рассказывать.
И давно вы так гуляете, хлопцы? спросила я.
Литра три! гордо ответил Голобородько.
140935363
Спортсмены и команды
Андрей Колесников
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