"Черные глаза" Маргариты Симоньян — о бедном детстве и блестящей карьере

Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и писателем Виктором Ерофеевым
Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и писателем Виктором Ерофеевым
Главный редактор телеканала МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" и заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Главный редактор телеканала МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" и заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов "Черные глаза"
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов "Черные глаза"
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова
Гости на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян
Гости на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян
Продюсер Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"
Продюсер Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"
Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и писателем Виктором Ерофеевым
Главный редактор телеканала МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" и заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой перед презентацией сборника рассказов "Черные глаза"
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова
Гости на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян
Продюсер Александр Акопов на презентации сборника рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"
"Ты где родился? В Москве. А я родилась в дыре. И если я не буду бить копытом, то в этой дыре и умру. А я хочу, как ты, умереть в Москве. Под звон кремлевских колоколов".
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Москве
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Москве
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с депутатом, членом комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгением Ревенко
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с депутатом, членом комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгением Ревенко
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с телеведущим канала "Россия 1" Эрнестом Мацкявичюсом
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с телеведущим канала "Россия 1" Эрнестом Мацкявичюсом
Генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян.
Генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян.
Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников (слева) и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев на презентации сборника рассказов "Черные глаза"
Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников (слева) и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев на презентации сборника рассказов "Черные глаза"
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и певица Зара
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и певица Зара
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов "Черные глаза" в Москве
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с депутатом, членом комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгением Ревенко
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с телеведущим канала "Россия 1" Эрнестом Мацкявичюсом
Генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян на презентации сборника рассказов "Черные глаза" Маргариты Симоньян.
Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников (слева) и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев на презентации сборника рассказов "Черные глаза"
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и певица Зара
Никто не знал тогда, что он первый раз вскроет вену в шестнадцать, через год загремит за угон иномарки и умрет к тридцати все в тех же дворах от СПИДа и туберкулеза.
Но пока мальчик томно фланировал мимо акаций, делая вид, что ему ничего здесь не нужно. Он не знал, что я знала, что он приходил к нам во двор, чтоб смотреть на меня.
И думаем мы в этот момент о похожем. Я — о том, что мне двадцать один, что мама даже не знает, где я, и очень ли больно, когда насилуют, и будут ли мне отрезать пальцы и в какой момент я потеряю сознание.
Гагр хватает бутылку и быстро высасывает ее до дна. Я не возражаю, конечно.
— Не знаю. Если муж сильно храпеть будет, я сегодня об этом подумаю.
— А если не будет?
— А если не будет — буду спать.
— Не, дядь Майдрес, не знаем.
— Не знаете, — обиженно фыркает дядь Майдрес. — Тогда не буду рассказывать.
— Литра три! — гордо ответил Голобородько.