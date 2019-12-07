Эксперты рассказали, в какие города за год подешевели авиабилеты

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. По сравнению с прошлогодними наиболее всего снизились цены на авиабилеты в Эйлат (Израиль) и Марракеш (Марокко) из разных городов России, сообщает momondo.ru.

Средние цены на билеты в эти города на Новый год (туда и обратно) упали на 29 процентов и составили 28 и 27 тысяч рублей соответственно.

Отправиться на зимние праздники в Душанбе (Таджикистан) стало дешевле на 28 процентов, а в Алма-Ату (Казахстан) – на 23 процента (23,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно).

Стоимость перелета в Анапу и итальянский Римини (курорт на адриатическом побережье) снизилась на 22 процента. Добраться на самолете на российский курорт и обратно можно в среднем за 11 тысяч рублей, на итальянское побережье – за 22 тысячи.