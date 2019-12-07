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Туризм
2019-12-07T20:04+0300
https://ria.ru/20191207/1562073595.html
Эксперты рассказали, в какие города за год подешевели авиабилеты
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РИА Новости

Эксперты рассказали, в какие города за год подешевели авиабилеты

20:04 07.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. По сравнению с прошлогодними наиболее всего снизились цены на авиабилеты в Эйлат (Израиль) и Марракеш (Марокко) из разных городов России, сообщает momondo.ru.
Средние цены на билеты в эти города на Новый год (туда и обратно) упали на 29 процентов и составили 28 и 27 тысяч рублей соответственно.
Отправиться на зимние праздники в Душанбе (Таджикистан) стало дешевле на 28 процентов, а в Алма-Ату (Казахстан) – на 23 процента (23,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно).
Стоимость перелета в Анапу и итальянский Римини (курорт на адриатическом побережье) снизилась на 22 процента. Добраться на самолете на российский курорт и обратно можно в среднем за 11 тысяч рублей, на итальянское побережье – за 22 тысячи.
Билеты в Хургаду (Египет), Ригу (Латвия) и Тиват (Черногория) в 2019 году можно приобрести по цене меньшей на 21 процент (за 36, 14 и 18 тысяч рублей соответственно). Перелет в Канкун (Мексика) за год подешевел на 19 процентов — до 65 тысяч рублей.
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