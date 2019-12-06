Эксперт прокомментировал планы организовать марш с Украины на Крым

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Анонсированный "Меджлисом крымскотатарского народа"* марш на Анонсированный "Меджлисом крымскотатарского народа"* марш на Крым - всего лишь мелкая провокация, ориентированная на внешнюю публику, которая не будет иметь серьезных последний и не сорвет норманский саммит, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

Ранее глава "Меджлиса"* Рефат Чубаров сообщил о планах устроить поход на Крым, дата проведения акции будет определена позже, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Иски в суд ООН по поводу нарушения прав крымско-татарского населения, дискриминации крымских татар. Акция скорее всего к этому приурочена. Еще подвязана к нормандской встрече. Как мы знаем, одно из желаний президента Зеленского - навязать России диалог о Крыме. Это на внешнюю арену ориентированная акция. Конечно, никто их в Крым не пустит", - заявил Суздальцев.

Эксперт ожидает, что на марш соберется "группа разного рода людей, которые далеко не все будут крымскими татарами", причем "вряд ли они будут топать на своих двоих через всю Украину от Киева до Херсона и дальше, очень сомнительно, приедут на автобусе".

"Это такая спланированная массовка. Надо понимать, что украинские товарищи вообще мастера таких вещей, такого пиара, не больше того. Это небольшое событие, оно не превратится в какое-то многомиллионное шествие на Крым", - пояснил политолог.

По оценке Суздальцева, сорвать саммит в нормандском формате такая акция не сможет. "То, что делается под маркой крымскотатарского народа - это чистой воды провокация", - добавил он.