Астронавты починили прохудившийся в открытом космосе скафандр

Астронавт во время выхода в открытый космос на МКС. Архивное фото

Астронавт во время выхода в открытый космос на МКС

Ранее официальный представитель НАСА сообщил РИА Новости, что после выхода 2 декабря, посвященного ремонту спектрометра AMS-02, в скафандре Пармитано нашли 10 миллилитров воды в месте подсоединения костюма водяного охлаждения и вентиляции астронавта к скафандру.

На сайте НАСА отмечается, что накануне после изучения причины утечки воды астронавты поменяли блок водяной и вентиляционной магистралей и восстановили работоспособность скафандра Пармитано.

Ранее в НАСА уже сообщали РИА Новости, что во время предыдущего выхода в космос 15 ноября произошел аналогичный инцидент – небольшое количество жидкости было обнаружено в правом ботинке скафандра американского астронавта Эндрю Моргана.

Во время выхода в открытый космос в ходе первого полета Пармитано на МКС в 2013 году с ним произошла аналогичная история, но тогда утечка приняла гораздо больший масштаб. Его совместный с американским астронавтом Кристофером Кэссиди выход даже пришлось прервать раньше времени.

Тогда Пармитано чуть более чем через час после начала работ за бортом сообщил о том, что вода поступает с задней части шлема. К тому моменту, как астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца скопилось практически 2,5 литра воды.

Впоследствии комиссия НАСА выяснила, что из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.