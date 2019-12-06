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РИА Наука
2019-12-06T19:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562077784.html
Астронавты починили прохудившийся в открытом космосе скафандр
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РИА Новости

Астронавты починили прохудившийся в открытом космосе скафандр

19:43 06.12.2019 (обновлено: 19:44 06.12.2019)
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© NASAАстронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
© NASA
Астронавт во время выхода в открытый космос на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) отремонтировали скафандр итальянца Луки Пармитано, в котором была обнаружена вода после выхода в открытый космос, сообщило НАСА.
Ранее официальный представитель НАСА сообщил РИА Новости, что после выхода 2 декабря, посвященного ремонту спектрометра AMS-02, в скафандре Пармитано нашли 10 миллилитров воды в месте подсоединения костюма водяного охлаждения и вентиляции астронавта к скафандру.
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На сайте НАСА отмечается, что накануне после изучения причины утечки воды астронавты поменяли блок водяной и вентиляционной магистралей и восстановили работоспособность скафандра Пармитано.
Ранее в НАСА уже сообщали РИА Новости, что во время предыдущего выхода в космос 15 ноября произошел аналогичный инцидент – небольшое количество жидкости было обнаружено в правом ботинке скафандра американского астронавта Эндрю Моргана.
Во время выхода в открытый космос в ходе первого полета Пармитано на МКС в 2013 году с ним произошла аналогичная история, но тогда утечка приняла гораздо больший масштаб. Его совместный с американским астронавтом Кристофером Кэссиди выход даже пришлось прервать раньше времени.
Тогда Пармитано чуть более чем через час после начала работ за бортом сообщил о том, что вода поступает с задней части шлема. К тому моменту, как астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца скопилось практически 2,5 литра воды.
Впоследствии комиссия НАСА выяснила, что из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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РИА НаукаЛука ПармитаноМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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