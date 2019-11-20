НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос

Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Небольшое количество воды скопилось в правом ботинке американского астронавта Небольшое количество воды скопилось в правом ботинке американского астронавта Эндрю Моргана во время его работы в открытом космосе 15 ноября, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА

"Небольшое скопление воды было обнаружено внутри правого ботинка скафандра Эндрю Моргана. Инженеры выясняют первопричину такого отклонения", — сказал он, уточнив, что на график следующих выходов в открытый космос инцидент повлиять не должен.

Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано работал за бортом Международной космической станции 15 ноября. Всего в открытом космосе они провели шесть часов 32 минуты. За это время они сняли со спектрометра AMS защитный щит. Это было нужно для того, чтобы во время следующих выходов заняться ремонтом прибора.