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РИА Новости

НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос

03:06 20.11.2019 (обновлено: 11:10 20.11.2019)
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© Фото : страница International Space Station в InstagramАстронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
© Фото : страница International Space Station в Instagram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Небольшое количество воды скопилось в правом ботинке американского астронавта Эндрю Моргана во время его работы в открытом космосе 15 ноября, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.
"Небольшое скопление воды было обнаружено внутри правого ботинка скафандра Эндрю Моргана. Инженеры выясняют первопричину такого отклонения", — сказал он, уточнив, что на график следующих выходов в открытый космос инцидент повлиять не должен.
Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано работал за бортом Международной космической станции 15 ноября. Всего в открытом космосе они провели шесть часов 32 минуты. За это время они сняли со спектрометра AMS защитный щит. Это было нужно для того, чтобы во время следующих выходов заняться ремонтом прибора.
Спектрометр AMS был доставлен на станцию в 2011 году. В НАСА сообщали, что три из четырех насосов системы охлаждения прибора вышли из строя. Для ремонта Пармитано и Морган планируют еще три выхода в открытый космос.
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Эндрю Морган (астронавт)Лука ПармитаноМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоНАСАВ мире
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