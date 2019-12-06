Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе

Во время выхода в открытый космос в ходе первого полета Пармитано на МКС в 2013 году с ним произошла аналогичная история, но тогда утечка приняла гораздо больший масштаб. Его совместный с американским астронавтом Кристофером Кэссиди выход даже пришлось прервать раньше времени. Пармитано чуть более чем через час после начала работ за бортом сообщил о том, что вода поступает с задней части шлема. К тому моменту, как астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца скопилось практически 2,5 литра воды. Впоследствии комиссия НАСА выяснила, что из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.