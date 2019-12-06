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Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе
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РИА Новости

Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе

02:15 06.12.2019 (обновлено: 07:05 06.12.2019)
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© NASAАмериканский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
© NASA
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В скафандре американского производства, который астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано использовал во время выхода в открытый космос 2 декабря, нашли жидкость, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.

"Небольшое количество жидкости (примерно десять миллилитров при визуальной оценке) было обнаружено на ограниченном участке в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции Луки Пармитано с его скафандром", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, скорее всего, утечка идет со стороны скафандра, причем на его других участках воды или влаги обнаружено не было. Представитель НАСА заверил, что предположительно неисправный элемент можно будет заменить запасным, который уже имеется на борту Международной космической станции. На следующие выходы в открытый космос с американского сегмента МКС этот случай повлиять не должен.
Ранее в НАСА уже сообщали РИА Новости, что во время предыдущего выхода в космос 15 ноября произошел аналогичный инцидент — небольшое количество жидкости нашли в правом ботинке скафандра американского астронавта Эндрю Моргана.
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Во время выхода в открытый космос в ходе первого полета Пармитано на МКС в 2013 году с ним произошла аналогичная история, но тогда утечка приняла гораздо больший масштаб. Его совместный с американским астронавтом Кристофером Кэссиди выход даже пришлось прервать раньше времени. Пармитано чуть более чем через час после начала работ за бортом сообщил о том, что вода поступает с задней части шлема. К тому моменту, как астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца скопилось практически 2,5 литра воды. Впоследствии комиссия НАСА выяснила, что из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.
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