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В Петербурге вновь "заминировали" около 20 станций метро
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РИА Новости

В Петербурге вновь "заминировали" около 20 станций метро

18:01 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМетрополитен в Санкт-Петербурге
Метрополитен в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Метрополитен в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники экстренных служб проверяют порядка 20 станций метро в Петербурге из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Проверяют порядка 20 станций из-за анонимных угроз", - сказал собеседник агентства.
Комментариями полиции и петербургского метрополитена РИА Новости не располагает.
В четверг также поступали сообщения о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы получали и в ряде учебных и медицинских учреждений города. С прошлой недели в Петербурге регулярно "минируют" суды, также письма с угрозами поступали в школы. Во всех случаях опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.
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