В Петербурге вновь "заминировали" около 20 станций метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники экстренных служб проверяют порядка 20 станций метро в Петербурге из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Проверяют порядка 20 станций из-за анонимных угроз", - сказал собеседник агентства.
Комментариями полиции и петербургского метрополитена РИА Новости не располагает.
В четверг также поступали сообщения о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы получали и в ряде учебных и медицинских учреждений города. С прошлой недели в Петербурге регулярно "минируют" суды, также письма с угрозами поступали в школы. Во всех случаях опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.