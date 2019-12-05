В Петербурге неизвестные "заминировали" 22 станции метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Неизвестные сообщили об угрозах взрывов на 22 станциях метро. Также угрозы о взрывах поступили в некоторые больницы и школы", - сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранительных органов и петербургского метрополитена РИА Новости пока не располагает.
С прошлой недели в Петербурге регулярно "минируют" суды, также письма с угрозами поступали в школы. Во всех случаях опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.