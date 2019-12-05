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В Петербурге неизвестные "заминировали" 22 станции метро
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РИА Новости

В Петербурге неизвестные "заминировали" 22 станции метро

13:56 05.12.2019
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Неизвестные сообщили об угрозах взрывов на 22 станциях метро. Также угрозы о взрывах поступили в некоторые больницы и школы", - сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранительных органов и петербургского метрополитена РИА Новости пока не располагает.
С прошлой недели в Петербурге регулярно "минируют" суды, также письма с угрозами поступали в школы. Во всех случаях опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.
Сотрудник полиции
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