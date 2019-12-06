Медведев заявил об отсутствии в России "антибелорусских элементов"

СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".
Так глава правительства отреагировал на высказывание Александра Лукашенко, который заявил, что Владимир Путин якобы испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения". По мнению президента Белоруссии, Россия "весьма неоднородна в плане мнений и интересов".
Медведев сообщил, что на встрече с Румасом они обсудят дорожные карты по интеграционному процессу и те вопросы, которые остаются несогласованными. Премьер отметил, что интеграционные процессы порой сопровождаются "эмоциональным" высказыванием мнений.
"То, что у нас сохраняются какие-то вопросы, — это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, он колоссальный", — заключил премьер.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко 7 декабря в Сочи обсудят углубление интеграции в рамках Союзного государства.