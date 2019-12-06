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Союзное государство
2019-12-06T18:07+0300
https://ria.ru/20191206/1562070160.html
Медведев заявил об отсутствии в России "антибелорусских элементов"
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РИА Новости

Медведев заявил об отсутствии в России "антибелорусских элементов"

17:15 06.12.2019 (обновлено: 18:07 06.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".
Так глава правительства отреагировал на высказывание Александра Лукашенко, который заявил, что Владимир Путин якобы испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения". По мнению президента Белоруссии, Россия "весьма неоднородна в плане мнений и интересов".
Медведев сообщил, что на встрече с Румасом они обсудят дорожные карты по интеграционному процессу и те вопросы, которые остаются несогласованными. Премьер отметил, что интеграционные процессы порой сопровождаются "эмоциональным" высказыванием мнений.
"То, что у нас сохраняются какие-то вопросы, — это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, он колоссальный", — заключил премьер.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко 7 декабря в Сочи обсудят углубление интеграции в рамках Союзного государства.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Вчера, 10:13Союзное государство
В Белоруссии рассказали об остающихся вопросах по интеграции с Россией
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Какое слово нашли... интеграция) Лишение государственности, больше подходит!
6 декабря, 17:53
PZPetr Zhukoff
8010012
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