Лукашенко считает, что на Путина давит "антибелорусское окружение"

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что глава российского государства Владимир Путин якобы испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения".
Как передает в четверг агентство Sputnil Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов.
"Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского", - заявил Лукашенко.
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