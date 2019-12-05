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Лукашенко считает, что на Путина давит "антибелорусское окружение"
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РИА Новости

Лукашенко считает, что на Путина давит "антибелорусское окружение"

12:22 05.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что глава российского государства Владимир Путин якобы испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения".
Как передает в четверг агентство Sputnil Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов.
"Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
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