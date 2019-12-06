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Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
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РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

15:07 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого декабря в Сочи президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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