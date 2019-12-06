Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

"Седьмого декабря в Сочи президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.