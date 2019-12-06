В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, посоветовавшего нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным один на один, направлено на срыв переговоров, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее Порошенко заявил, что обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате", а также посоветовал Зеленскому не доверять Путину и избегать встречи с ним с глазу на глаз.
"Слова Порошенко как из старой поговорки - "нечего на зеркало пенять". Порошенко, будучи самым одиозным, агрессивным и, прямо сказать, политически слабым лидером страны, пытается передать этот "титул" по наследству - Зеленскому. Слушать Порошенко - это не то чтобы приблизиться к миру на Донбассе, это отбежать от проблемы на десятки шагов", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, как показывает история, все самые главные политические переговоры, которые в большинстве случаев снимают или решают накопившиеся проблемы, происходят с глазу на глаз.
"Совет Порошенко нацелен лишь на то, чтобы сорвать Зеленскому важные переговоры и не позволить ему сделать важные шаги по решению вопроса войны на Донбассе", - добавил Бальбек.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.