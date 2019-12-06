РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T17:15+0300
https://ria.ru/20191206/1562070015.html
В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:87:3072:1815_1036x0_80_0_0_b23763a2d18082898e3893f3f9a71275.jpg
РИА Новости

В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры

17:15 06.12.2019
702
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, посоветовавшего нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным один на один, направлено на срыв переговоров, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее Порошенко заявил, что обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате", а также посоветовал Зеленскому не доверять Путину и избегать встречи с ним с глазу на глаз.
"Слова Порошенко как из старой поговорки - "нечего на зеркало пенять". Порошенко, будучи самым одиозным, агрессивным и, прямо сказать, политически слабым лидером страны, пытается передать этот "титул" по наследству - Зеленскому. Слушать Порошенко - это не то чтобы приблизиться к миру на Донбассе, это отбежать от проблемы на десятки шагов", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, как показывает история, все самые главные политические переговоры, которые в большинстве случаев снимают или решают накопившиеся проблемы, происходят с глазу на глаз.
Акценты
"Постой, паровоз": Порошенко надавал Зеленскому кучу советов
Вчера, 14:45
"Совет Порошенко нацелен лишь на то, чтобы сорвать Зеленскому важные переговоры и не позволить ему сделать важные шаги по решению вопроса войны на Донбассе", - добавил Бальбек.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийОн-то научит
Он-то научит
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Он-то научит
910000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"Руслан БальбекПетр ПорошенкоГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
Петр Порошенко
Депутат Госдумы усмотрел страх Порошенко в его словах о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения
Порт в Севастополе
В Крыму заявили, что Украина де-факто признала полуостров российским
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов Германии
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским" саммитом
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Осень в Крыму
В России прокомментировали планы организовать марш с Украины на Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния