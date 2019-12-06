Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
"По семеноводству просто катастрофа. Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство", - сказала Матвиенко в пятницу на совещании с замминистрами - статс-секретарями.
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Она подчеркнула, что Россия в этой сфере зависит от зарубежных партнеров. При этом Минсельхозу следовало бы разработать свой амбициозный план по восстановлению отрасли, работая вместе с Миннауки, с Академией наук, отметила спикер СФ.
"Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат - это тоже импортные семена, это меня, правда, добило", - сказала Матвиенко.