Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

"Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат - это тоже импортные семена, это меня, правда, добило", - сказала Матвиенко.