РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T16:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562068260.html
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
https://cdn23.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_0:138:3000:1826_1036x0_80_0_0_283e72ac05cef07290ccd988e9ddbc3e.jpg
РИА Новости

Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

16:44 06.12.2019
240
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
"По семеноводству просто катастрофа. Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство", - сказала Матвиенко в пятницу на совещании с замминистрами - статс-секретарями.
Картофель
30 августа, 12:52
Минсельхоз назвал долю импортных семян свеклы и картофеля на рынке
Она подчеркнула, что Россия в этой сфере зависит от зарубежных партнеров. При этом Минсельхозу следовало бы разработать свой амбициозный план по восстановлению отрасли, работая вместе с Миннауки, с Академией наук, отметила спикер СФ.
"Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат - это тоже импортные семена, это меня, правда, добило", - сказала Матвиенко.
12101000
Обсудить 2
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов
Врио замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова
Владимирская чиновница, советовавшая медикам мыть полы, уволилась
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал"
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма
Заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии
Немецкий бизнес надеется на снятие санкций с России
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Павильон корпорации Росатом
Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
Статуя Фемиды в суде
Мосгорсуд признал заочный арест журналиста "Росбалта" Шварева законным
Олег Ивашев-Мусатов
Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
Лента новостейМолния