В ЛНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о перестрелке между украинскими силовиками и представителями националистических подразделений в районе подконтрольной Киеву части Золотого в Донбассе.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. ЛНР 26 ноября завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
"Отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 72 бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В ведомстве добавили, что инцидент произошел 4 ноября. "Данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - уточнили в пресс-службе Народной милиции.
Как заявили в Народной милиции ЛНР, для предотвращения возможных провокаций со стороны националистических формирований 6 декабря в район Золотого прибыли 30 силовиков и 20 сотрудников Национальной полиции Украины.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
3 декабря, 14:53В ЛНР заявили, что сбили украинский дрон у линии соприкосновения