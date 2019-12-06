Глава Рособрнадзора призвал лишать лицензии вузы лишь в крайнем случае

"Что касается лицензирования, лицензионного контроля. Должен быть минимальный набор обязательных лицензионных требований к условиям (обучения – ред.). Как крайний случай, когда условия не выполняются, когда действительно угроза здоровью обучающегося, тогда лишать лицензии. Такие случаи должны быть единичные. Это там, где действительно не выполняются минимальные требования, обеспечивающие здоровье, условия образовательной деятельности. Это крайний случай, по решению суда", - сказал чиновник.