Глава Рособрнадзора призвал лишать лицензии вузы лишь в крайнем случае

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Лишение лицензии вузов должно быть крайней мерой и происходить при невыполнении минимальных требований к условиям обучения, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с ректорами вузов о совершенствовании госрегламентации образовательной деятельности.
"Что касается лицензирования, лицензионного контроля. Должен быть минимальный набор обязательных лицензионных требований к условиям (обучения – ред.). Как крайний случай, когда условия не выполняются, когда действительно угроза здоровью обучающегося, тогда лишать лицензии. Такие случаи должны быть единичные. Это там, где действительно не выполняются минимальные требования, обеспечивающие здоровье, условия образовательной деятельности. Это крайний случай, по решению суда", - сказал чиновник.
По его словам, такой крайней мере должно предшествовать решение сложившейся проблемы.
"Если рекомендации не выполняются, тогда уже административное решение, предписание, повторное предписание, если проблемы есть с третьего раза, то уже принимать решение, связанное с приостановкой лицензии. Наказание должно быть соразмерно нарушениям", - сказал Кравцов.
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