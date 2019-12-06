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Глава Рособрнадзора призвал лишать лицензии вузы лишь в крайнем случае
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РИА Новости

Глава Рособрнадзора призвал лишать лицензии вузы лишь в крайнем случае

13:39 06.12.2019 (обновлено: 13:47 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Лишение лицензии вузов должно быть крайней мерой и происходить при невыполнении минимальных требований к условиям обучения, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с ректорами вузов о совершенствовании госрегламентации образовательной деятельности.
"Что касается лицензирования, лицензионного контроля. Должен быть минимальный набор обязательных лицензионных требований к условиям (обучения – ред.). Как крайний случай, когда условия не выполняются, когда действительно угроза здоровью обучающегося, тогда лишать лицензии. Такие случаи должны быть единичные. Это там, где действительно не выполняются минимальные требования, обеспечивающие здоровье, условия образовательной деятельности. Это крайний случай, по решению суда", - сказал чиновник.
По его словам, такой крайней мере должно предшествовать решение сложившейся проблемы.
"Если рекомендации не выполняются, тогда уже административное решение, предписание, повторное предписание, если проблемы есть с третьего раза, то уже принимать решение, связанное с приостановкой лицензии. Наказание должно быть соразмерно нарушениям", - сказал Кравцов.
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Архивное фото
13 марта 2017, 10:04
Кравцов раскритиковал идею лишать вузы аккредитации только раз в год
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