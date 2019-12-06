В Совфеде прокомментировали арест российского судна в Сингапуре

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решение Решение Сингапура по аресту за долги российского судна "Севастополь" нельзя считать законным, поскольку к ремонтным работам не допускались специалисты из РФ, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.

"По решению властей Сингапура арестовано российское судно "Севастополь", находящееся под американскими санкциями. Разумеется, мы не признаем ни обоснованность санкций, ни само право США выносить некие вердикты и требовать их исполнения от третьих лиц вне собственной территории, то есть экстерриториального применения права США, к чему Вашингтон настойчиво пытается приучить весь мир, чтобы другие государства оправдывались, а не отметали в принципе эту порочную практику", - сказал Косачев.​

Сенатор отметил, что в данном случае минфин США, который давно превратился из "финансового одновременно в судебный и карательный орган", утверждает, что "Севастополь" использовался в неких нелегальных поставках в КНДР нефтепродуктов, не представив никаких доказательств.

"Но в том, что касается российских судов (граждан, экипажей, компаний и т.п.), разумеется, для "эталонной" американской демократии никаких фактов и расследований и не требуется – "виноваты" своей государственной принадлежностью, и точка", - подчеркнул он.​

При этом есть немало вопросов к сингапурским властям и компаниям, полагает Косачев. "Как сообщается, арест "Севастополя" произошел из-за долга за стоянку, который, в свою очередь, образовался из-за отказа сингапурских ремонтных фирм устранить поломку двигателей судна. Отказ же обусловлен именно американскими санкциями. При этом местные власти не допускают на борт судна и российских ремонтников", - сказал политик.​

По его словам, есть ощущение, что данная ситуация была создана искусственно, и потому "пока нет оснований считать действия сингапурской стороны обоснованными и законными".

Косачев отметил, что с проблемой будут разбираться юристы и, возможно, консульские службы, однако хотелось бы рассчитывать на конструктивную позицию сингапурских властей. "Ведь проблема не в каких-то нарушениях со стороны экипажа судна и его владельца, а исключительно в излишне "ретивом" исполнении сингапурскими компаниями и властями рестрикций Вашингтона", - подчеркнул законодатель.