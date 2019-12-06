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В Совфеде прокомментировали арест российского судна в Сингапуре
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали арест российского судна в Сингапуре

13:27 06.12.2019
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© Фото : Судоходная компания "Гудзон"Многоцелевое грузовое судно "Севастополь"
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"
Многоцелевое грузовое судно "Севастополь". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решение Сингапура по аресту за долги российского судна "Севастополь" нельзя считать законным, поскольку к ремонтным работам не допускались специалисты из РФ, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.
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"По решению властей Сингапура арестовано российское судно "Севастополь", находящееся под американскими санкциями. Разумеется, мы не признаем ни обоснованность санкций, ни само право США выносить некие вердикты и требовать их исполнения от третьих лиц вне собственной территории, то есть экстерриториального применения права США, к чему Вашингтон настойчиво пытается приучить весь мир, чтобы другие государства оправдывались, а не отметали в принципе эту порочную практику", - сказал Косачев.​
Сенатор отметил, что в данном случае минфин США, который давно превратился из "финансового одновременно в судебный и карательный орган", утверждает, что "Севастополь" использовался в неких нелегальных поставках в КНДР нефтепродуктов, не представив никаких доказательств.
"Но в том, что касается российских судов (граждан, экипажей, компаний и т.п.), разумеется, для "эталонной" американской демократии никаких фактов и расследований и не требуется – "виноваты" своей государственной принадлежностью, и точка", - подчеркнул он.​
При этом есть немало вопросов к сингапурским властям и компаниям, полагает Косачев. "Как сообщается, арест "Севастополя" произошел из-за долга за стоянку, который, в свою очередь, образовался из-за отказа сингапурских ремонтных фирм устранить поломку двигателей судна. Отказ же обусловлен именно американскими санкциями. При этом местные власти не допускают на борт судна и российских ремонтников", - сказал политик.​
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По его словам, есть ощущение, что данная ситуация была создана искусственно, и потому "пока нет оснований считать действия сингапурской стороны обоснованными и законными".
Косачев отметил, что с проблемой будут разбираться юристы и, возможно, консульские службы, однако хотелось бы рассчитывать на конструктивную позицию сингапурских властей. "Ведь проблема не в каких-то нарушениях со стороны экипажа судна и его владельца, а исключительно в излишне "ретивом" исполнении сингапурскими компаниями и властями рестрикций Вашингтона", - подчеркнул законодатель.
Сенатор полагает, что каждое суверенное государство само выбирает, кого ему слушаться, а кого – нет, но желательно, чтобы это происходило не за счет третьих стран. "Минфин США - не международный суд, а машина по производству санкций против неугодных. И потому никакие распоряжения этого "взбесившегося принтера" не могут считаться законными и подлежащими исполнению. Суверенными государствами, по крайней мере", - заключил он.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
1410120
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СингапурСовет Федерации РФКонстантин КосачевВ мире
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