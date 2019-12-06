Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 — за превышение установленной скорости", — говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, в отношении 42-летнего водителя Audi вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии опьянения, вождение без прав, нарушение ПДД, которое повлекло причинение вреда здоровья средней тяжести; повреждение дорог и управление автомобилем без полиса ОСАГО.