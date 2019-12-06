Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Мужчина, который накануне за рулем Audi А7 столкнулся с 12 автомобилями на Выборгском шоссе в Петербурге, в течение 2019 года более 100 раз привлекался к административной ответственности, сообщает в пятницу пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В четверг около 09:50 на Выборгском шоссе у дома № 6 водитель на автомобиле Audi А7, двигаясь во втором ряду, ударился в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes. После чего Audi совершила наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задела 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi. Как сообщала пресс-служба ГИБДД, водитель Audi был пьян.
Вчера, 13:46Момент ДТП с Audi в Петербурге попал на видео
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 — за превышение установленной скорости", — говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, в отношении 42-летнего водителя Audi вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии опьянения, вождение без прав, нарушение ПДД, которое повлекло причинение вреда здоровья средней тяжести; повреждение дорог и управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Ранее ведомство опровергло данные СМИ о том, что Audi совершала тест-драйв.