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Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
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РИА Новости

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

12:40 06.12.2019 (обновлено: 14:51 06.12.2019)
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Сотрудник ДПС . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Мужчина, который накануне за рулем Audi А7 столкнулся с 12 автомобилями на Выборгском шоссе в Петербурге, в течение 2019 года более 100 раз привлекался к административной ответственности, сообщает в пятницу пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В четверг около 09:50 на Выборгском шоссе у дома № 6 водитель на автомобиле Audi А7, двигаясь во втором ряду, ударился в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes. После чего Audi совершила наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задела 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi. Как сообщала пресс-служба ГИБДД, водитель Audi был пьян.
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"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 — за превышение установленной скорости", — говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, в отношении 42-летнего водителя Audi вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии опьянения, вождение без прав, нарушение ПДД, которое повлекло причинение вреда здоровья средней тяжести; повреждение дорог и управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Ранее ведомство опровергло данные СМИ о том, что Audi совершала тест-драйв.
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