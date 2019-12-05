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В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
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РИА Новости

В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей

12:11 05.12.2019 (обновлено: 13:10 05.12.2019)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

"Около 09:50 на Выборгском шоссе у дома 6 водитель на автомобиле Audi A7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. От удара Audi совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi", — говорится в сообщении.

Ведется проверка.
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