В "Слуге народа" сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. "Стена" на линии соприкосновения в Донбассе - наихудший сценарий, который рассматривает Киев, украинские власти найдут более эффективный путь достижения мира, заявил лидер фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
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"Это метафорическое высказывание - "стена"… но это наихудший сценарий, который рассматривается, но надо понимать что сейчас сотни сценариев, которые рассматриваются. Мое видение, что мы определим какой-то более эффективный путь к миру", - сказал Арахамия журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш" в пятницу. По его словам, фракция "Слуги народа" утром встречались с главой МИД Вадимом Пристайко и Ермаком по вопросам предстоящего саммита в "нормандском формате".
"Был очень откровенный диалог, говорили о том, какой базовый сценарий рассматривается и как будет проходить встреча", - добавил депутат.
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