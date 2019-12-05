Помощник Зеленского рассказал о плане "Б" Киева по Донбассу

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. План "Б" Киева на случай отсутствия прогресса во время встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) состоит в том, чтобы изолировать Донбасс стеной, заявил во время выступления в Лондоне помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее Ермак заявил, что у Зеленского есть план "Б" на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря.
"Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б", - цитирует Ермака интернет-издание "Новости Донбасса".
По его словам, если Киев не увидит готовности идти к мирному процессу, "к исполнению минских договоренностей с четко определенным термином", тогда будет "не в фигуральном плане строить стену и жить дальше".