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2019-12-05T16:09+0300
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Помощник Зеленского рассказал о плане "Б" Киева по Донбассу
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РИА Новости

Помощник Зеленского рассказал о плане "Б" Киева по Донбассу

16:09 05.12.2019
8618
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП "Станица Луганская"
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. План "Б" Киева на случай отсутствия прогресса во время встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) состоит в том, чтобы изолировать Донбасс стеной, заявил во время выступления в Лондоне помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее Ермак заявил, что у Зеленского есть план "Б" на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря.
"Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б", - цитирует Ермака интернет-издание "Новости Донбасса".
По его словам, если Киев не увидит готовности идти к мирному процессу, "к исполнению минских договоренностей с четко определенным термином", тогда будет "не в фигуральном плане строить стену и жить дальше".
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Вчера, 15:28
Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия
201302307
Обсудить 6
Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей Ермак"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давайте уже, стройте скорее. Потеряете Донбасс навсегда - ну так вы же и сами этого хотите.
5 декабря, 16:21
iibrovkin
2520000
Стена - это уже граница. И возможность для Донбасса или вариант Приднестровья или интеграция в Россию
5 декабря, 16:31
Tatiana Solo
1400001
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