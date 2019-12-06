РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-06T14:08+0300
https://ria.ru/20191206/1562038451.html
В РПЦ не исключили уточнения позиции по суррогатному материнству
https://cdn21.img.ria.ru/images/150064/17/1500641793_0:265:1596:1163_1036x0_80_0_0_5fe5f4e1fe496776f73c042c02422692.jpg
РИА Новости

В РПЦ не исключили уточнения позиции по суррогатному материнству

09:00 06.12.2019 (обновлено: 14:08 06.12.2019)
245
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кардинальный пересмотр церковной позиции по вопросу об отношении к суррогатному материнству вряд ли возможен, но не исключены "уточнения отдельных ее аспектов", заявил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода - это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
Беременная девушка
4 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
Суррогатное материнство: чего боятся разные религии
"Церковь не стоит на месте, она откликается на происходящее вокруг, давая оценку в том числе и новым технологиям, если они затрагивают нравственные вопросы", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, именно по этой причине в "Основах социальной концепции Русской православной церкви" было уделено значительное внимание вопросам биоэтики. Эти вопросы и далее обсуждаются - в частности, в рамках работы комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию, добавил архиерей.
Главный раввин России Берл Лазар
3 декабря, 13:46Религия и мировоззрение
Берл Лазар: любую "техническую возможность родить" надо реализовывать
"Пересмотр позиции здесь вряд ли возможен, потому что позиция формируется не на основе сиюминутных данных, а на основе церковного учения. Но возможны дальнейшие уточнения отдельных аспектов этой четко выраженной позиции по мере того, как будут возникать все новые и новые аспекты самой проблемы", - сказал митрополит.
При этом позиции традиционных конфессий Российской Федерации в отношении суррогатного материнства совпадают, что подчеркивалось на заседаниях Межрелигиозного совета России, напомнил представитель РПЦ.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".
Сергей Ряховский
13:45Религия и мировоззрение
Российские протестанты не поддерживают суррогатное материнство
В случае же, если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а "терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". В этом случае Русская церковь рекомендует усыновить детей.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
1021003
Обсудить 2
Религия и мировоззрениесуррогатное материнствоДмитрий КиселевМоскварелигияМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьРоссияОбщество
Рекомендуем
Руки ребенка и матери
В РПЦ призвали не лишать суррогатную мать прав на выношенного ребенка
Крещение младенца
РПЦ: рожденных от суррогатной матери детей вряд ли воспитают в вере
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
РПЦ: суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству
Митрополит Волоколамский Иларион
В РПЦ назвали разрешение суррогатного материнства шагом к клонированию
Сергей Ряховский
Российские протестанты не поддерживают суррогатное материнство
Кадр из телесериала Содержанки
Cериал "Содержанки" выйдет на Amazon на французском и немецком языках
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В РПЦ призвали модернизировать областные архивы
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Суррогатное материнство не равно воле Божией, заявил Легойда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
Белки в городском парке
Экологи рассказали, как правильно кормить белок
Митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион: на счету Церкви не один миллион спасенных жизней
Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский
Католический священник назвал суррогатное материнство проституцией
Врач скорой медицинской помощи
В Тюменской области три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
Лента новостейМолния