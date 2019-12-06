В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Сенаторы намерены обратиться с соответствующим предложением к правительству . По оценке Смирнова, решение проблемы займет около года. Вопрос предлагается проработать в рамках национального проекта "Образование".

Парламентарий отметил, что в некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки примерно в два раза меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), и назвал эту ситуацию недопустимой. При этом каждый специалист реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

"Дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию", — считает Смирнов.

По его словам, повышение квалификации также должно сказываться на размере зарплаты педагогов.

Согласно данным Росстата по итогам января-сентября, российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц. При этом самая высокая зарплата на Чукотке (99 тысяч рублей), самая низкая — в Северной Осетии (22 тысячи).

По словам заведующей лабораторией РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, существенный разрыв в зарплатах учителей между регионами был всегда, поскольку они получают заработную плату из бюджета. Она зависит от величины МРОТ, которая, в свою очередь, варьируется за счет надбавок и коэффициентов.

В ноябре парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Инициатива затронет, в частности, медиков, педагогов и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.