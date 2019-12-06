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В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
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РИА Новости

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

08:53 06.12.2019 (обновлено: 13:21 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУрок немецкого языка
Урок немецкого языка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Урок немецкого языка. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Сенаторы намерены обратиться с соответствующим предложением к правительству. По оценке Смирнова, решение проблемы займет около года. Вопрос предлагается проработать в рамках национального проекта "Образование".
Парламентарий отметил, что в некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки примерно в два раза меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), и назвал эту ситуацию недопустимой. При этом каждый специалист реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

"Дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию", — считает Смирнов.

По его словам, повышение квалификации также должно сказываться на размере зарплаты педагогов.
Согласно данным Росстата по итогам января-сентября, российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц. При этом самая высокая зарплата на Чукотке (99 тысяч рублей), самая низкая — в Северной Осетии (22 тысячи).
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По словам заведующей лабораторией РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, существенный разрыв в зарплатах учителей между регионами был всегда, поскольку они получают заработную плату из бюджета. Она зависит от величины МРОТ, которая, в свою очередь, варьируется за счет надбавок и коэффициентов.
В ноябре парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Инициатива затронет, в частности, медиков, педагогов и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
Источником возможных расходов бюджета в этом случае станут "доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы", отмечается в пояснительной записке.
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1802097429
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Популярные комментарии
Надеюсь, если и взыщут деньги , то с дивидендов топменеджеров Гаспрома, а не бюджета страны.
6 декабря, 09:11
Семен Семенович
6231006
Общая система оплаты труда должна быть у ВСЕХ БЮДЖЕТНИКОВ , всех уровней ! А то правительство заявляет о прибавкам бюджетникам , а на местах выясняется , что бюджетник бюджетнику рознь.
6 декабря, 09:11
larion.197235
3800001
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