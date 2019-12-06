В РПЦ призвали не лишать суррогатную мать прав на выношенного ребенка

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви не поддерживают законодательные инициативы, которые могут лишить суррогатную мать прав на выношенного ею ребенка, потому что риск не получить ребенка является для "заказчиков" сдерживающим фактором от обращения к методу В Русской православной церкви не поддерживают законодательные инициативы, которые могут лишить суррогатную мать прав на выношенного ею ребенка, потому что риск не получить ребенка является для "заказчиков" сдерживающим фактором от обращения к методу суррогатного материнства , заявил в интервью РИА новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

"Изменить статью закона с тем, чтобы лишить суррогатную мать каких-либо прав на выношенного ей ребенка - мы в Церкви не можем согласиться с такого рода "совершенствованием" законодательства", - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что российское законодательство оставляет за суррогатной матерью право оставить рожденного и выношенного ей ребенка, не передавая его биологическим родителям.

"Во многих странах мира суррогатное материнство в принципе запрещено. У нас оно разрешено, но в нем прописаны права суррогатной матери, что налагает определенные риски на "заказчиков" ребенка – его биологических родителей. Хотя бы для какой-то части супружеских пар это является сдерживающим фактором", - заявил иерарх.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода - это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.

Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".