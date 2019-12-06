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Религия и мировоззрение
2019-12-06T14:09+0300
https://ria.ru/20191206/1562037765.html
РПЦ: суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

РПЦ: суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь

08:30 06.12.2019 (обновлено: 14:09 06.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь, против этого выступает Русская православная церковь, заявил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода - это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
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"Для Церкви младенец - не биологическая особь, а созданный по образу и подобию Божию человек, который, в соответствии с Божественным установлением, должен иметь одного отца и одну мать. И Церковь выступает против того, чтобы живое человеческое существо превращалось в биологическую особь, которую можно подвергать манипуляциям", - сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что Церковь не только не препятствует исполнению заповеди Божией "плодитесь и размножайтесь", но наоборот, делает все от нее зависящее, чтобы рождаемость в стране неуклонно росла.
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"И если темпы роста рождаемости остаются низкими, то не потому, что Церковь бездействует, а потому, что ей противодействуют многие силы, в том числе потребительская идеология, ставящая на первое место личный комфорт человека, а не его ответственность перед семьей, перед страной, перед будущими поколениями. Из этой потребительской идеологии и родилась практика "суррогатного материнства", позволяющая богатым женщинам избежать страданий, связанных с рождением ребенка, переложив их на менее обеспеченных членов общества", - добавил архиерей.
Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
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Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".
В случае же, если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а "терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". В этом случае Русская церковь рекомендует усыновить детей.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
Сергей Ряховский
13:45Религия и мировоззрение
Российские протестанты не поддерживают суррогатное материнство
28200110
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Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаДмитрий КиселевМоскварелигияОбществосуррогатное материнствоМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
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