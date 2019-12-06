В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Гильдия автошкол России поддерживает инициативы Госавтоинспекции России по изменениям в экзамене на водительские права, заявил президент организации Сергей Лобарев в комментарии RT.
При этом Лобарев призвал сотрудников ГИБДД созвать круглый стол, чтобы совместными усилиями с профессиональным сообществом выработать стратегию принятия новых мер.
"Мы, конечно, поддерживаем данные инициативы, но нужно собирать круглый стол и обговаривать вместе с представителями ГИБДД условия приема экзамена. Так что профессиональное сообщество — за принятие новых мер, за то, чтобы не считать баллы, но нужно совместными усилиями вырабатывать общую стратегию и по ней уже вести тактику", — сказал он.
Ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков заявил, что ведомство планирует внести изменения в теорчасть экзамена на права, добавив задачи по основам безопасного вождения. Кроме того, по словам Гилякова, ГИБДД намерено отказаться от балльной системы при сдаче практической части экзамена.