В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права

"Мы, конечно, поддерживаем данные инициативы, но нужно собирать круглый стол и обговаривать вместе с представителями ГИБДД условия приема экзамена. Так что профессиональное сообщество — за принятие новых мер, за то, чтобы не считать баллы, но нужно совместными усилиями вырабатывать общую стратегию и по ней уже вести тактику", — сказал он.