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В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
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РИА Новости

В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права

06:43 06.12.2019 (обновлено: 11:01 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Гильдия автошкол России поддерживает инициативы Госавтоинспекции России по изменениям в экзамене на водительские права, заявил президент организации Сергей Лобарев в комментарии RT.
При этом Лобарев призвал сотрудников ГИБДД созвать круглый стол, чтобы совместными усилиями с профессиональным сообществом выработать стратегию принятия новых мер.
"Мы, конечно, поддерживаем данные инициативы, но нужно собирать круглый стол и обговаривать вместе с представителями ГИБДД условия приема экзамена. Так что профессиональное сообщество — за принятие новых мер, за то, чтобы не считать баллы, но нужно совместными усилиями вырабатывать общую стратегию и по ней уже вести тактику", — сказал он.
Ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков заявил, что ведомство планирует внести изменения в теорчасть экзамена на права, добавив задачи по основам безопасного вождения. Кроме того, по словам Гилякова, ГИБДД намерено отказаться от балльной системы при сдаче практической части экзамена.
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ГосавтоинспекцияРоссияОбщество
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