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ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
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РИА Новости

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

14:56 05.12.2019 (обновлено: 20:45 05.12.2019)
199084
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Он напомнил, что сейчас на "теории" проверяют знание ПДД, а также "иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения", это около 800 вопросов.
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В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания.
В итоге теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Законодательство", "Медицина", "Устройство ТС", "Психология", "Профессиональный блок".
Что касается практической части, ранее сообщалось, что она будет проходить без "площадки". Гиляков добавил, что не будет и заранее известных маршрутов, а также планируется отказаться от балльной оценки.
Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.
Итоги дня
Изменения в сдаче экзамена на водительские права. Что готовит ГИБДД?
3 декабря, 21:33
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Обсудить 29
ГосавтоинспекцияМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо до 100 вопросов в каждом билете увеличить , что бы приток денег был не скончаем !
5 декабря, 15:29
aalisaasisa
852301010
И штрафы нужно увеличить ,понакупляют машин ездить по правилам не хотят,пусть пополняют казну
5 декабря, 15:57
Андрей Сидоров
82300021
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