РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T23:57+0300
https://ria.ru/20191205/1562007780.html
ГИБДД хочет отказаться от баллов на практическом экзамене на права
https://cdn25.img.ria.ru/images/155210/75/1552107595_0:0:3618:2036_1036x0_80_0_0_da438bdaaeb4d5e716cad5eada1884d5.jpg
РИА Новости

ГИБДД хочет отказаться от баллов на практическом экзамене на права

15:13 05.12.2019 (обновлено: 23:57 05.12.2019)
34344
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госавтоинспекция России намерена исключить из процедуры оценки практического экзамена на получение водительских прав штрафные баллы, сообщил журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков.
"В настоящее время у нас Научный центр безопасности дорожного движения занимается этой проблемой. К 1 октября 2020 года мы планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, — это вопрос ближайших нескольких месяцев", — сказал Гиляков.
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
Вчера, 14:56
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Он уточнил, что с 1 октября 2020 года ожидается вступление в силу изменений правил проведения практического экзамена. И к этому времени ГИБДД намерена сформировать предложения по новой процедуре оценки практического экзамена.
В целом, пояснил Гиляков, экзаменатор будет оценивать не допущенные нарушения, а то, насколько правильно и безопасно для других участников движения кандидат выполняет маневры и управляет автомобилем.
Сейчас во время практического экзамена допускается получение до пяти штрафных баллов за нарушение ПДД и правил управления автомобилем. Если баллов будет больше, экзамен считается несданным.
Вопрос-аукцион
Вчера, 20:04
Вопрос-аукцион
428134686
Обсудить 10
ГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Крутят вертят с этой сдачей на права, делают вид бурной деятельности, а на самом деле для чего они созданы не выполняется, а это Безопасность дорожного движения. А у нас вся безопасность сведена к проверке документов на дороге.
5 декабря, 15:43
aarrem1979
6300100
Да уже и проверять то некому. Все отдали на откуп коммерсантам с камерами.
5 декабря, 15:51
Д Денис Хорошев
2200000
Рекомендуем
Виктор Садовничий
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на права
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
ГИБДД сдача экзамена на права
В ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев рассказал о своем самом сложном решении
Плавучий космодром Морской старт
Космодром "Морской старт" будет базироваться вблизи Северной Кореи
Наталья Дыдышко с сыном после очередного курса химиотерапии
Кто спасет оставшихся без лекарств пациентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
Лента новостейМолния