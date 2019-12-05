ГИБДД хочет отказаться от баллов на практическом экзамене на права

"В настоящее время у нас Научный центр безопасности дорожного движения занимается этой проблемой. К 1 октября 2020 года мы планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, — это вопрос ближайших нескольких месяцев", — сказал Гиляков.