ГИБДД хочет отказаться от баллов на практическом экзамене на права

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госавтоинспекция России намерена исключить из процедуры оценки практического экзамена на получение водительских прав штрафные баллы, сообщил журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков.
"В настоящее время у нас Научный центр безопасности дорожного движения занимается этой проблемой. К 1 октября 2020 года мы планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, — это вопрос ближайших нескольких месяцев", — сказал Гиляков.
Он уточнил, что с 1 октября 2020 года ожидается вступление в силу изменений правил проведения практического экзамена. И к этому времени ГИБДД намерена сформировать предложения по новой процедуре оценки практического экзамена.
В целом, пояснил Гиляков, экзаменатор будет оценивать не допущенные нарушения, а то, насколько правильно и безопасно для других участников движения кандидат выполняет маневры и управляет автомобилем.
Сейчас во время практического экзамена допускается получение до пяти штрафных баллов за нарушение ПДД и правил управления автомобилем. Если баллов будет больше, экзамен считается несданным.
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