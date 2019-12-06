Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал в фейсбуке, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Столяров отметил, что решился на звонок после того, как о телефонном разговоре с украинским лидером в эфире программы "60 минут" рассказала телеведущая Ольга Скабеева.
Пранкер начал общение фразой: "Кремль на проводе". В ответ его собеседник, похожий голосом на украинского президента, заявил: "Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?" Столяров ответил, что просит снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.
"Ну, у нас, смотрите… Хорошо, я тогда проведу вечер… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?" — спросил собеседник пранкера.
После этого разговор прервался.