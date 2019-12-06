РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T10:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562036113.html
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
https://cdn24.img.ria.ru/images/156203/60/1562036075_0:34:1078:640_1036x0_80_0_0_e621de1effe5ff24b08b2303814bef79.jpg
РИА Новости

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

05:54 06.12.2019 (обновлено: 10:44 06.12.2019)
81575
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал в фейсбуке, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Столяров отметил, что решился на звонок после того, как о телефонном разговоре с украинским лидером в эфире программы "60 минут" рассказала телеведущая Ольга Скабеева.
Пранкер начал общение фразой: "Кремль на проводе". В ответ его собеседник, похожий голосом на украинского президента, заявил: "Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?" Столяров ответил, что просит снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

"Ну, у нас, смотрите… Хорошо, я тогда проведу вечер… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?" — спросил собеседник пранкера.

После этого разговор прервался.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
28 июля, 06:37
Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского
212648111998
Обсудить 15
Ольга СкабееваСитуация на УкраинеАлексей Столяров (Лексус)Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
"Ну, у нас, смотрите... Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?". "Смерть нацистским прихвостням и их бандеровским холуям". - однажды ответил я в фейсбуке и был навсегда заблокирован.
6 декабря, 06:08
Сергей Ростовцев
7880704
Кто ещё не унижал Зе-клоуна). Если серьёзно, то скорее всего Зелемойша приедет на Норманскую встречу, откроет дверь - а там вместо Путина, Макрона и Меркель его Вован с Лексусом встречает)
6 декабря, 07:15
СССармат Саныч
2790005
Рекомендуем
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России
Акция в Киеве против земельной реформы
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Лента новостейМолния