Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером. Зеленский ответил на звонок, однако отвечать на вопросы Скабеевой отказался, мотивировав это тем, что находится на совещании.
10 октября, 22:40Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Глава государства также предупредил собеседницу, что разговор проходит по громкой связи.
"Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", — заявил Зеленский и повесил трубку.
Скабеева отметила, что, несмотря на то что разговор вышел недолгим, Зеленский проявил себя как очень деликатный, тактичный и приятный в общении человек.