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2019-12-04T21:21+0300
https://ria.ru/20191204/1561975296.html
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
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РИА Новости

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

20:45 04.12.2019 (обновлено: 21:21 04.12.2019)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером. Зеленский ответил на звонок, однако отвечать на вопросы Скабеевой отказался, мотивировав это тем, что находится на совещании.
Телеведущая Ольга Скабеева
10 октября, 22:40
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Глава государства также предупредил собеседницу, что разговор проходит по громкой связи.
"Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", — заявил Зеленский и повесил трубку.
Скабеева отметила, что, несмотря на то что разговор вышел недолгим, Зеленский проявил себя как очень деликатный, тактичный и приятный в общении человек.
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Ольга СкабееваСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПолитика
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