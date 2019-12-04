Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером. Зеленский ответил на звонок, однако отвечать на вопросы Скабеевой отказался, мотивировав это тем, что находится на совещании.

"Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", — заявил Зеленский и повесил трубку.