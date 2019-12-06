Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

По его словам, страну целенаправленно втянули в войну в Донбассе, а теперь подводят Украину к последнему рубежу — продаже земли.

"А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти, которая сумела поставить премьер-министра и десяток крупнейших руководителей", — добавил Рабинович,