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Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
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РИА Новости

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

05:35 06.12.2019 (обновлено: 13:34 06.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против земельной реформы
Акция в Киеве против земельной реформы
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
"Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину. Мы должны поддержать Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время не дать распродать украинскую землю ставленникам Сороса", — сказал парламентарий.
По его словам, страну целенаправленно втянули в войну в Донбассе, а теперь подводят Украину к последнему рубежу — продаже земли.
"А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти, которая сумела поставить премьер-министра и десяток крупнейших руководителей", — добавил Рабинович,
Перед началом заседания Верховной Рады Украины, 13 ноября 2019
20 ноября, 08:00
Голод в Ирландии и продажа земли на Украине: опасные параллели
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичДонбассВерховная Рада УкраиныДжордж СоросУкраинаВ мире
Популярные комментарии
😂😂Да ни, Украину сгубит любовь к халяве, зависть и жадность!!!😂😂😂
6 декабря, 06:53
Ад Мини
3530001
да украина и так уничтожена, из 52 миллионов осталось лишь 26, остальные поумирали и поутекали, из 15 атомных энергоблоков работает только 9, ДнепроГэс вся в критических трещинах, украинские Тэц также дотягивают последние годы, угледобыча остановлена, госдолг 70% ВВП, долги на полвека вперёд, маячит отсутствие транзита, украинские ЗВР близки к нулю, с продажей оставшихся чернозёмов проект украина можно закрывать.
6 декабря, 05:47
СССармат Саныч
3600000
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