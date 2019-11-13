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РИА Новости

Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении рынка земли

16:26 13.11.2019 (обновлено: 18:17 13.11.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichЗаседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
Заседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Парламент Украины принял в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель всех видов собственности.
За проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Чужими руками: украинцы "решат", скупят ли их земли иностранцыВладимиру Зеленскому очень нужны деньги. В любом виде и качестве. Иначе ему нечего будет предъявить своим избирателям. И для привлечения средств он готов пойти на радикальные меры.
Так, возможность покупать землю может появиться у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству (они будут обязаны продать участок в течение года).
Территории государственной и коммунальной собственности предлагается продавать на торгах.

"Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков", — уточняется в документе.

При этом компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.
Авторы проекта предлагают дополнить закон "О санкциях" "запретом на приобретение в собственность земельных участков", который может коснуться как иностранных государств, так и юридических или физических лиц.
Документ вступит в силу с 1 октября 2020 года, если пройдет второе чтение.
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Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Международный валютный фонд ждет, когда Киев примет земельную реформу, которую власти затягивают уже несколько лет. В Раде предыдущего созыва единого мнения по этому вопросу не было: некоторые фракции выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и до 1 декабря отменить соответствующий мораторий, который действует в стране уже 18 лет. Кроме того, глава государства заверил, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.
Оппозиция и националисты выступили против и провели митинги у здания парламента, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли. По информации корреспондента РИА Новости, во время рассмотрения законопроекта фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" заблокировала трибуну.
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Популярные комментарии
Продано вооон тому господину в звездно-полосатых трусах!
13 ноября, 17:18
MYMake Yellowstone Great Again
70160202
И где майдан....... где эти скакуны которые орали что снесут любую власть..... выходит без разрешения хозяев скакуны просто скакуны и ничего терпилы сделать не могу .
13 ноября, 17:04
ДАДоктор Аив
7330002
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