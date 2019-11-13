Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении рынка земли

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Парламент Украины принял в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель всех видов собственности.

За проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Так, возможность покупать землю может появиться у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству (они будут обязаны продать участок в течение года).

Территории государственной и коммунальной собственности предлагается продавать на торгах.

"Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков", — уточняется в документе.

При этом компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.

Авторы проекта предлагают дополнить закон "О санкциях" "запретом на приобретение в собственность земельных участков", который может коснуться как иностранных государств, так и юридических или физических лиц.

Документ вступит в силу с 1 октября 2020 года, если пройдет второе чтение.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Международный валютный фонд ждет, когда Киев примет земельную реформу, которую власти затягивают уже несколько лет. В Раде предыдущего созыва единого мнения по этому вопросу не было: некоторые фракции выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и до 1 декабря отменить соответствующий мораторий, который действует в стране уже 18 лет. Кроме того, глава государства заверил, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.