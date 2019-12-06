Лучшие фото недели: быстрый нокаут, сирийская невеста и колодец смерти

Демонстрация в Марселе в день общенациональной забастовки профсоюзов 5 декабря.
Демонстрация в Марселе в день общенациональной забастовки профсоюзов 5 декабря.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на встрече глав государств — членов Североатлантического альянса в Лондоне.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на встрече глав государств — членов Североатлантического альянса в Лондоне.
Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в Москве, который продлился всего около трех минут.
Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в Москве, который продлился всего около трех минут.
Акция протеста в Сантьяго.
Участницы южнокорейской группы ITZY на церемонии вручения премии MAMA в Японии.
Участницы южнокорейской группы ITZY на церемонии вручения премии MAMA в Японии.
Владимир Путин посещает детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике.
Владимир Путин посещает детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике.
Прохожие на Красной площади в Москве.
Дайвер собирает мусор в море у берегов Греции.
Египетский фермер заваривает чай в собственном доме.
Столкновение членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с полицией в Ереване.
Столкновение членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с полицией в Ереване.
Виктория Синицына и Никита Кацалапов на тренировке перед соревнованиями танцевальных дуэтов в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине.
Виктория Синицына и Никита Кацалапов на тренировке перед соревнованиями танцевальных дуэтов в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине.
Участница акции, направленной против гендерного насилия, в Сантьяго.
Рабочий выплавляет алюминиевые чушки на частном заводе под Дамаском. На предприятии работают беженцы из разрушенных соседних городов.
Рабочий выплавляет алюминиевые чушки на частном заводе под Дамаском. На предприятии работают беженцы из разрушенных соседних городов.
Невеста в здании школы, служащем временным убежищем для перемещенных лиц, в городе Хасеке на северо-востоке Сирии.
Невеста в здании школы, служащем временным убежищем для перемещенных лиц, в городе Хасеке на северо-востоке Сирии.
Женщина прыгает в озеро в парке китайского города Шэньян.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную для корейцев гору Пэктусан.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную для корейцев гору Пэктусан.
Торжественное открытие нового города Самчжиён в Северной Корее.
Последствия тайфуна "Тисой" на Филиппинах.
Тушение лесного пожара в Австралии.
Портниха на улице Бангкока.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения венка к мемориалу Гейдара Алиева в Баку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения венка к мемориалу Гейдара Алиева в Баку.
Лагерь мигрантов "Вучьяк" в Боснии.
Лагерь мигрантов "Вучьяк" в Боснии.
Камила Кабелло на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019.
Каскадеры выступают в "колодце смерти" на фестивале Гадхимаи Мела в Непале.
Каскадеры выступают в "колодце смерти" на фестивале Гадхимаи Мела в Непале.
Демонстрант в маске Гая Фокса на митинге в Сантьяго.
Мужчина показывает детям львенка в лагере беженцев Рафах в секторе Газа.
Мужчина показывает детям львенка в лагере беженцев Рафах в секторе Газа.
Палестинки принимают участие в марафоне, призывающем положить конец насилию над женщинами. Хан-Юнис, сектор Газа.
Палестинки принимают участие в марафоне, призывающем положить конец насилию над женщинами. Хан-Юнис, сектор Газа.
Первый день рождения белой медведицы Герты в берлинском Тирпарке.
Рабочие выгружают строительные материалы с корабля в Дакке.
Городской пляж в Ченнаи на юге Индии, покрытый ядовитой пеной.