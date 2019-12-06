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Лучшие фото недели: быстрый нокаут, сирийская невеста и колодец смерти
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РИА Новости

Лучшие фото недели: быстрый нокаут, сирийская невеста и колодец смерти

12:38 06.12.2019 (обновлено: 12:55 06.12.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Clément Mahoudeau

Демонстрация в Марселе в день общенациональной забастовки профсоюзов 5 декабря.

Акция протеста в Марселе
1 из 30

Демонстрация в Марселе в день общенациональной забастовки профсоюзов 5 декабря.

© AFP 2019 / Clément Mahoudeau
© AP Photo / Francisco Seco

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на встрече глав государств — членов Североатлантического альянса в Лондоне.

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп на встрече лидеров НАТО
2 из 30

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на встрече глав государств — членов Североатлантического альянса в Лондоне.

© AP Photo / Francisco Seco
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в Москве, который продлился всего около трех минут.

Михаил Кокляев и Александр Емельяненко (справа)
3 из 30

Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в Москве, который продлился всего около трех минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Goran Tomasevic

Акция протеста в Сантьяго.

Акция протеста в Сантьяго, Чили
4 из 30

Акция протеста в Сантьяго.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Участницы южнокорейской группы ITZY на церемонии вручения премии MAMA в Японии.

Участницы южнокорейской группы ITZY на церемонии вручения премии MAMA в Нагое, Япония
5 из 30

Участницы южнокорейской группы ITZY на церемонии вручения премии MAMA в Японии.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин посещает детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
6 из 30

Владимир Путин посещает детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади в Москве.

Прохожие на Красной площади в Москве
7 из 30

Прохожие на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2019 / The Aegean Rebreath

Дайвер собирает мусор в море у берегов Греции.

Дайвер собирает мусор в Греции
8 из 30

Дайвер собирает мусор в море у берегов Греции.

© AFP 2019 / The Aegean Rebreath
© AFP 2019 / Khaled Desouki

Египетский фермер заваривает чай в собственном доме.

Египетский фермер заваривает чай в своем доме
9 из 30

Египетский фермер заваривает чай в собственном доме.

© AFP 2019 / Khaled Desouki
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Столкновение членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с полицией в Ереване.

Акция протеста в Ереване
10 из 30

Столкновение членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с полицией в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Виктория Синицына и Никита Кацалапов на тренировке перед соревнованиями танцевальных дуэтов в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов на тренировке перед соревнованиями танцевальных дуэтов в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине
11 из 30

Виктория Синицына и Никита Кацалапов на тренировке перед соревнованиями танцевальных дуэтов в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AFP 2019 / Javier Torres

Участница акции, направленной против гендерного насилия, в Сантьяго.

Участница акции протеста против гендерного насилия в Сантьяго
12 из 30

Участница акции, направленной против гендерного насилия, в Сантьяго.

© AFP 2019 / Javier Torres
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Рабочий выплавляет алюминиевые чушки на частном заводе под Дамаском. На предприятии работают беженцы из разрушенных соседних городов.

Рабочий выплавляет алюминиевые чушки на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
13 из 30

Рабочий выплавляет алюминиевые чушки на частном заводе под Дамаском. На предприятии работают беженцы из разрушенных соседних городов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AFP 2019 / Delil Souleiman

Невеста в здании школы, служащем временным убежищем для перемещенных лиц, в городе Хасеке на северо-востоке Сирии.

Невеста в здании школы, служащим временным убежищем для внутренне перемещенных лиц, в городе Хасеке
14 из 30

Невеста в здании школы, служащем временным убежищем для перемещенных лиц, в городе Хасеке на северо-востоке Сирии.

© AFP 2019 / Delil Souleiman
© AFP 2019 / STR

Женщина прыгает в озеро в парке китайского города Шэньян.

Женщина прыгает в озеро в парке города Шэньян, провинции Ляонин
15 из 30

Женщина прыгает в озеро в парке китайского города Шэньян.

© AFP 2019 / STR
© REUTERS / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную для корейцев гору Пэктусан.

Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан
16 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную для корейцев гору Пэктусан.

© REUTERS / KCNA
© REUTERS / KCNA

Торжественное открытие нового города Самчжиён в Северной Корее.

Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
17 из 30

Торжественное открытие нового города Самчжиён в Северной Корее.

© REUTERS / KCNA
© REUTERS / Stringer

Последствия тайфуна "Тисой" на Филиппинах.

Последствия прохождения тайфуна Тисой в городе Камалиг на Филиппинах
18 из 30

Последствия тайфуна "Тисой" на Филиппинах.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

Тушение лесного пожара в Австралии.

Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
19 из 30

Тушение лесного пожара в Австралии.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2019 / Mladen Antonov

Портниха на улице Бангкока.

Портниха на улице Бангкока
20 из 30

Портниха на улице Бангкока.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения венка к мемориалу Гейдара Алиева в Баку.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венка к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
21 из 30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения венка к мемориалу Гейдара Алиева в Баку.

© РИА Новости / ТАСС/POOL
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© AP Photo / Darko Bandic

Лагерь мигрантов "Вучьяк" в Боснии.

Мужчина в лагере мигрантов Вучьяк, Босния
22 из 30

Лагерь мигрантов "Вучьяк" в Боснии.

© AP Photo / Darko Bandic
© AFP 2019 / Rick Kern

Камила Кабелло на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019.

Камила Кабелло выступает на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019
23 из 30

Камила Кабелло на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019.

© AFP 2019 / Rick Kern
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Каскадеры выступают в "колодце смерти" на фестивале Гадхимаи Мела в Непале.

Каскадеры выступают в колодце смерти во время фестиваля Гадимай мела в Непале
24 из 30

Каскадеры выступают в "колодце смерти" на фестивале Гадхимаи Мела в Непале.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Демонстрант в маске Гая Фокса на митинге в Сантьяго.

Демонстрант в маске Гая Фокса во время протестов против правительства в Сантьяго
25 из 30

Демонстрант в маске Гая Фокса на митинге в Сантьяго.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Мужчина показывает детям львенка в лагере беженцев Рафах в секторе Газа.

Мужчина показывает львёнка в лагере беженцев Рафах, сектор Газа
26 из 30

Мужчина показывает детям львенка в лагере беженцев Рафах в секторе Газа.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© AFP 2019 / Said Khatib

Палестинки принимают участие в марафоне, призывающем положить конец насилию над женщинами. Хан-Юнис, сектор Газа.

Палестинки принимают участие в марафоне, призывающем положить конец насилию в отношении женщин. Хан-Юнис, сектор Газа
27 из 30

Палестинки принимают участие в марафоне, призывающем положить конец насилию над женщинами. Хан-Юнис, сектор Газа.

© AFP 2019 / Said Khatib
© AFP 2019 / Paul Zinken

Первый день рождения белой медведицы Герты в берлинском Тирпарке.

Белый медведь в зоопарке Тирпарк в Берлине
28 из 30

Первый день рождения белой медведицы Герты в берлинском Тирпарке.

© AFP 2019 / Paul Zinken
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Рабочие выгружают строительные материалы с корабля в Дакке.

Рабочие выгружают строительные материалы с грузового корабля в Габтоли, на окраине Дакки
29 из 30

Рабочие выгружают строительные материалы с корабля в Дакке.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© AFP 2019 / Arun Sankar

Городской пляж в Ченнаи на юге Индии, покрытый ядовитой пеной.

Мужчина среди пенистых выделений, вызванных загрязнением, на пляже Марина в Ченнае, Индия
30 из 30

Городской пляж в Ченнаи на юге Индии, покрытый ядовитой пеной.

© AFP 2019 / Arun Sankar
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