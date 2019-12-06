Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Эдвард Нортон снова сел в режиссерское кресло и снял детектив "Сиротский Бруклин" о Нью-Йорке 1950-х годов. Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий. А "три сестры", Юлия Пересильд, Анна Чиповская и Юлия Снигирь, хотят работать и — в Москву! О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.

Эдвард Нортон в мире джаза и нуара

Нью-Йорк. Пятидесятые годы. Джазовые клубы Гарлема, трущобы Бруклина, богато украшенные залы особняков политической элиты — места действия нуарного детектива "Сиротский Бруклин", который снял и спродюсировал Эдвард Нортон. А еще он написал сценарий и сыграл в картине главную роль.

Лайонел Эссрог (Нортон) — одинокий частный детектив с синдромом Туретта (характеризуется множественными двигательными тиками и минимум одним голосовым). Он решает расследовать убийство своего наставника и друга Фрэнка Минны (Брюс Уиллис).

"Меня очень тронул осиротевший парень, выросший на жестоких улицах Бруклина: у него синдром Туретта и обсессивно-компульсивное расстройство, при этом он удивительно яркая личность, и то, как он видит мир, — просто неотразимо, — приводят прокатчики слова Нортона. — Он сам описывает, что информацию его мозг хранит, как "осколки стекла в голове". Лайонел не терпит лжи, не может не потянуть за ниточку, не может не думать о вещах, которые пока не разложил по полочкам. Поэтому, будучи сыщиком, он жаждет выяснить, что происходит. Уникальная деталь и очень трогательная".

© Warner Bros. Pictures (2019) Кадр из фильма "Сиротский Бруклин" © Warner Bros. Pictures (2019) Кадр из фильма "Сиротский Бруклин"

Трогательным получился и фильм: это дань уважения нуару и признание в любви Нью-Йорку. Нортон не отрицает недостатков города, его амбиций и порочности, подковерных сделок, расизма и демонстрации авторитарной власти. Но все же на первое место режиссер ставит очарование "Большого яблока", где можно реализовать самые смелые идеи.

В ленте также снялись Алек Болдуин, Бобби Каннавале и Уиллем Дефо. И кто-нибудь из создателей этого фильма точно получит "Оскар".

Дейенерис расширяет репертуар

Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", сменила амплуа королевы на грустного эльфа в романтической комедии "Рождество на двоих".

© UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих"

Фильм вдохновлен хитами Джорджа Майкла, который участвовал в проекте на начальной стадии. Главная героиня Кейт (Кларк) мечтала стать певицей, но отчаялась и теперь работает эльфом в круглогодичном магазине рождественских товаров.

"Кейт — молодая женщина, живущая в Лондоне, она чувствует себя немного выбитой из колеи, потерянной, лишенной опоры, — цитируют Эмилию прокатчики картины. — Потом становится понятно, какие бурные события она пережила. И хотя это тернистый путь, в конце концов она встречает человека, который помогает ей увидеть будущее по-новому".

© UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих"

Этот человек — Том (Генри Голдинг), который слишком хорош, чтобы существовать в реальности. Он видит ее настоящую сквозь все защитные барьеры и помогает вновь поверить в себя.

По словам Кларк, фильм — любовное послание всем, кто когда-либо испытывал чувство потерянности. "Это обнадеживающие строки о том, что такое состояние нормально и что вскоре вы справитесь с ним и найдете себя", — уверена актриса.

В фильме много музыки Джорджа Майкла и группы Wham!, включая созвучный картине горько-сладкий рождественский хит "Last Christmas", а еще — неизданный материал музыканта.

В ленте также снялись Мишель Йео (в роли строгой хозяйки магазинчика "Чудесное Рождество") и Эмма Томпсон (сыграла Петру, властную мать Кейт).

© UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих" 1 из 3 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия © UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих" 2 из 3 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия © UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих" 3 из 3 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия 1 из 3 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия 2 из 3 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия 3 из 3 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия

Западные критики назвали картину неубедительной, но признали, что она вызовет у зрителей теплые чувства. Но в конечном итоге — какая разница, что говорят критики, если под Рождество хочется сказки, чудес и надежного принца под боком?

Эдди Редмэйн летит за "Оскаром"

Обладатель "золотого рыцаря" Эдди Редмэйн снова сыграл со своей экранной супругой по фильму про Стивена Хокинга Фелисити Джонс — в картине "Аэронавты" актеры совершают научный прорыв.

Действие происходит в 1862 году. Аэронавт Амелия Рен (Джонс) и ученый-метеоролог Джеймс Глейшер (Редмэйн) хотят подняться на воздушном шаре на рекордную высоту, чтобы получить данные об изменении погоды, важные для человечества. Но полет превратился в борьбу за выживание, ведь в разреженном воздухе аэронавты сталкиваются с физическими и эмоциональными испытаниями, о которых в XIX веке и не догадывались.

"Сценарий меня очень воодушевил: в нем было ощущение чуда, я нашел его весьма оригинальным, — цитируют Эдди Редмэйна прокатчики. — Мы живем в эпоху, когда люди вынуждены смотреть под ноги и по сторонам. Фильм "Аэронавты" рассказывает о том, как мечтать, вглядываясь ввысь".

Актер признался, что важной частью картины стали трогательные и напряженные моменты между главными персонажами. Причем Фелисити Джонс пришлось выполнять больше трюков, чем Эдди.

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Джонс сравнила свою героиню с цунами. "Амелии Рен не сидится на месте, — отметила актриса. — Она отказывается подчиняться правилам и не замечает преград. Амелия абсолютно свободна. Именно это качество мне в ней так понравилось, когда я читала сценарий, и поэтому эту роль было так интересно играть".

"Три сестры" на новый лад

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