Евгений Цыганов — о своих одинаковых ролях, репутации и мачизме

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Петербург конца XIX века, где все увлечены оккультизмом и происходят загадочные убийства девушек, — место и время действия нового фильма Николая Хомерики "Девятая". Главную роль сыграл Евгений Цыганов, перевоплотившись в полицейского офицера по фамилии Ростов. Он обращается к британке-медиуму Оливии (Дэйзи Хэд) и с ее помощью попадает в преступный мир имперской столицы.

Евгений Цыганов в интервью РИА Новости рассказал, почему:

— он не хотел играть на английском;

— в новом фильме Алексея Учителя о Викторе Цое нет Цоя;

— свои роли он не считает брутальными.

— Как вы попали в проект "Девятая"?

— Эту роль предложила мой агент. Но сказала: "Единственное, там нужно будет говорить на английском языке". Я ответил: "Ну, это вряд ли". Она говорит: "Давай рискнем". И все. Вводные такие: исторический фильм, в котором надо играть на английском, режиссер — Николай Хомерики.

© Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" Кадр из фильма "Девятая" 1 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" Кадр из фильма "Девятая" 2 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" Кадр из фильма "Девятая" 3 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" Кадр из фильма "Девятая" 4 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" Кадр из фильма "Девятая" 5 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" 1 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" 2 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" 3 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" 4 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" 5 из 5 Кадр из фильма "Девятая" © Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн"

И совпало, что у меня было время посвятить несколько месяцев проекту, общению с Колей. Мы как зрители в кино зачем идем? Иногда за ярким, увлекательным аттракционом. Иногда ради автора, какого-то разговора. А я люблю кино Коли Хомерики и иду за ним. Он человек думающий, тонкий. Поэтому и согласился.

— Почему вы не хотели играть на английском?

— Я учил немецкий в школе и не то чтобы сильно англоговорящий человек. Но в итоге оказалось, что все не так страшно.

— Вы снялись в фильме Алексея Учителя "47" про Виктора Цоя. Относительно недавно вышла лента Кирилла Серебренникова "Лето" о нем же. Сравнивали?

— "Лето" — фильм о Майке Науменко. Я большой его поклонник. Майк был героем моего детства и моих друзей — лет пять назад думал, что интересно было бы узнать, слушает ли его кто-то сейчас. Мне фильм "Лето" понравился. Знаю тех, кому не понравился. Включая представителей Ленинградского рок-клуба. Но в картине много атмосферы. И как бы ни пыхтели люди на предмет того, так это было или не так… Конечно, все было не так.

© Hype Film (2018) Кадр из фильма "Лето" 1 из 4 Кадр из фильма "Лето" © Hype Film (2018) © Фото : Hype Film (2018) Рома Зверь в роли Майка Науменко в фильме "Лето" 2 из 4 Рома Зверь в роли Майка Науменко в фильме "Лето" © Фото : Hype Film (2018) © Кирилл Серебренников Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Лето" 3 из 4 Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Лето" © Кирилл Серебренников © Hype Film (2018) Фрагмент из фильма "Лето" 4 из 4 Фрагмент из фильма "Лето" © Hype Film (2018) 1 из 4 Кадр из фильма "Лето" © Hype Film (2018) 2 из 4 Рома Зверь в роли Майка Науменко в фильме "Лето" © Фото : Hype Film (2018) 3 из 4 Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Лето" © Кирилл Серебренников 4 из 4 Фрагмент из фильма "Лето" © Hype Film (2018)

Если кто-то захочет создать фильм про наш с вами разговор, это будет снято в другом ресторане, другими людьми и получится другой диалог. Третий человек снимет и расскажет свою историю. А мы будем только поводом.

Что касается фильма Учителя — это совсем фантазия. Имеет ли Алексей Ефимович на нее право? Думаю, да. Он и не настаивает на том, что это документальное исследование.

— При этом в картине Учителя самого Цоя нет вовсе.

— Если в фильме Серебренникова главным героем был все-таки Науменко, то здесь герой — непонятный латышский паренек, попавший в такой замес. И это фильм о близких людях, которые переживают момент растерянности и причастности. Их всех вдруг объединила смерть большого человека.

— Вы играете водителя автобуса, который столкнулся с машиной Цоя?

— Да, именно. Там прекрасная актерская команда. Выдающийся оператор Юрий Викторович Клименко. А история все равно про отношения, про то, как мы проявляемся в тех или иных ситуациях.

История камерная, что для Алексея Ефимовича сейчас редкость.

— Нет опасений, что будет "много шума из ничего", как было с его картиной "Матильда"?

— Я в последнее время осторожен в комментариях относительно увиденного или прочитанного. Не потому, что боюсь потерять работу или обрести какую-то "нехорошую" репутацию. А просто потому, что если вам не понравилось, то это, возможно, вы чего-то не поняли. Ну, например, вам понравился фильм "Джокер"?

— Мне понравилось, как показана личность героя и объясняется, почему герой стал антигероем.

— Ну хорошо, а для кого-то это ничего. А для кого-то — шедевр.

— А для вас?

— Мне фильм понравился. Но я не готов рассуждать, плохое это кино или хорошее. Я за то, чтобы каждый приходил и получал что-то. Иногда даже то, что автор, может быть, и не имел в виду. Это может в вас "попасть" совершенно косвенным способом. Или не попасть.

Вы приходите в кино, и вдруг ваша жизнь переворачивается. Кино — дело довольно эгоистичное, с точки зрения зрителя. В зале 150 человек, а на самом деле вы один. То же касается музыки, живописи, концертов. Мы живем в нервное время, злое. Мы скорее скажем, что "это ничего", нежели попытаемся найти какие-то достоинства.

— И все же вернемся к фильму Алексея Учителя.

— Думаю, Учитель делает фильм не ради скандала. Знаю, что свою первую картину он снял про группу "Кино", это была документальная история. Алексей Ефимович показал материал Цою, и тот сказал: "Да нормальное кино". Учитель говорил, что после этого стал доделывать фильм. А если бы Цой сказал: "Леш, зачем тебе это надо?", то, возможно, и не стал бы. И вообще не был бы режиссером.

— Вы сняли короткометражку "Мятежный" в качестве режиссера. Не думаете о полном метре?

— Такая мысль есть. Не потому, что я такой: "Еще и на машинке шить умею!" А просто мне интересно. Идея этой истории возникла пять лет назад, там было два героя, и они не говорят ни слова. Я долго не мог их найти.

В итоге мы сняли картину в апреле, сейчас доделываю звук. Процесс оказался долгим, но я стараюсь никуда не торопиться.

— Как вы относитесь к тому, что у актера часто складывается определенный образ? Например, о вас в основном говорят как о брутальном, самоуверенном персонаже.

— Мне навязывали разные образы. Но вот, например, "Человек, который удивил всех" или "Одесса" — это фильмы не про уверенных в себе людей. Или в театре Фоменко мы недавно поставили "Чайку", я играю Тригорина. Вот уж не про брутальность — точно.

Не то чтобы меня пугает слово "брутальность" или уверенность в себе. Дай бог, чтобы так оно и было.

Я вот читал, например, интервью Евгения Гришковца, где он говорит: "Женя Цыганов все время в образе мачо, и в кино, и в жизни, но быть мачо — это очень глупо".

— Вас обижают отзывы коллег?

— Гришковец, может быть, этого и не говорил. Возможно, его так немножко подставили. Или сказал — да иначе. А редактор перефразировал. По стилистике вообще не очень на него похоже. Не имеет это большого значения.