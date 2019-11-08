Евгений Цыганов — о своих одинаковых ролях, репутации и мачизме

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Петербург конца XIX века, где все увлечены оккультизмом и происходят загадочные убийства девушек, — место и время действия нового фильма Николая Хомерики "Девятая". Главную роль сыграл Евгений Цыганов, перевоплотившись в полицейского офицера по фамилии Ростов. Он обращается к британке-медиуму Оливии (Дэйзи Хэд) и с ее помощью попадает в преступный мир имперской столицы.
Евгений Цыганов в интервью РИА Новости рассказал, почему:
— он не хотел играть на английском; — в новом фильме Алексея Учителя о Викторе Цое нет Цоя; — свои роли он не считает брутальными.
— Как вы попали в проект "Девятая"?
— Эту роль предложила мой агент. Но сказала: "Единственное, там нужно будет говорить на английском языке". Я ответил: "Ну, это вряд ли". Она говорит: "Давай рискнем". И все. Вводные такие: исторический фильм, в котором надо играть на английском, режиссер — Николай Хомерики.
И совпало, что у меня было время посвятить несколько месяцев проекту, общению с Колей. Мы как зрители в кино зачем идем? Иногда за ярким, увлекательным аттракционом. Иногда ради автора, какого-то разговора. А я люблю кино Коли Хомерики и иду за ним. Он человек думающий, тонкий. Поэтому и согласился.
— Почему вы не хотели играть на английском?
— Я учил немецкий в школе и не то чтобы сильно англоговорящий человек. Но в итоге оказалось, что все не так страшно.
— Вы снялись в фильме Алексея Учителя "47" про Виктора Цоя. Относительно недавно вышла лента Кирилла Серебренникова "Лето" о нем же. Сравнивали?
— "Лето" — фильм о Майке Науменко. Я большой его поклонник. Майк был героем моего детства и моих друзей — лет пять назад думал, что интересно было бы узнать, слушает ли его кто-то сейчас. Мне фильм "Лето" понравился. Знаю тех, кому не понравился. Включая представителей Ленинградского рок-клуба. Но в картине много атмосферы. И как бы ни пыхтели люди на предмет того, так это было или не так… Конечно, все было не так.
Если кто-то захочет создать фильм про наш с вами разговор, это будет снято в другом ресторане, другими людьми и получится другой диалог. Третий человек снимет и расскажет свою историю. А мы будем только поводом.
Что касается фильма Учителя — это совсем фантазия. Имеет ли Алексей Ефимович на нее право? Думаю, да. Он и не настаивает на том, что это документальное исследование.
— При этом в картине Учителя самого Цоя нет вовсе.
— Если в фильме Серебренникова главным героем был все-таки Науменко, то здесь герой — непонятный латышский паренек, попавший в такой замес. И это фильм о близких людях, которые переживают момент растерянности и причастности. Их всех вдруг объединила смерть большого человека.
— Вы играете водителя автобуса, который столкнулся с машиной Цоя?
— Да, именно. Там прекрасная актерская команда. Выдающийся оператор Юрий Викторович Клименко. А история все равно про отношения, про то, как мы проявляемся в тех или иных ситуациях.
История камерная, что для Алексея Ефимовича сейчас редкость.
— Нет опасений, что будет "много шума из ничего", как было с его картиной "Матильда"?
— Я в последнее время осторожен в комментариях относительно увиденного или прочитанного. Не потому, что боюсь потерять работу или обрести какую-то "нехорошую" репутацию. А просто потому, что если вам не понравилось, то это, возможно, вы чего-то не поняли. Ну, например, вам понравился фильм "Джокер"?
— Мне понравилось, как показана личность героя и объясняется, почему герой стал антигероем.
— Ну хорошо, а для кого-то это ничего. А для кого-то — шедевр.
— А для вас?
— Мне фильм понравился. Но я не готов рассуждать, плохое это кино или хорошее. Я за то, чтобы каждый приходил и получал что-то. Иногда даже то, что автор, может быть, и не имел в виду. Это может в вас "попасть" совершенно косвенным способом. Или не попасть.
Вы приходите в кино, и вдруг ваша жизнь переворачивается. Кино — дело довольно эгоистичное, с точки зрения зрителя. В зале 150 человек, а на самом деле вы один. То же касается музыки, живописи, концертов. Мы живем в нервное время, злое. Мы скорее скажем, что "это ничего", нежели попытаемся найти какие-то достоинства.
— Думаю, Учитель делает фильм не ради скандала. Знаю, что свою первую картину он снял про группу "Кино", это была документальная история. Алексей Ефимович показал материал Цою, и тот сказал: "Да нормальное кино". Учитель говорил, что после этого стал доделывать фильм. А если бы Цой сказал: "Леш, зачем тебе это надо?", то, возможно, и не стал бы. И вообще не был бы режиссером.
— Вы сняли короткометражку "Мятежный" в качестве режиссера. Не думаете о полном метре?
— Такая мысль есть. Не потому, что я такой: "Еще и на машинке шить умею!" А просто мне интересно. Идея этой истории возникла пять лет назад, там было два героя, и они не говорят ни слова. Я долго не мог их найти.
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Евгений Цыганов (слева направо) на XIII торжественной церемонии вручения премии "Золотой орел"
В итоге мы сняли картину в апреле, сейчас доделываю звук. Процесс оказался долгим, но я стараюсь никуда не торопиться.
— Как вы относитесь к тому, что у актера часто складывается определенный образ? Например, о вас в основном говорят как о брутальном, самоуверенном персонаже.
— Мне навязывали разные образы. Но вот, например, "Человек, который удивил всех" или "Одесса" — это фильмы не про уверенных в себе людей. Или в театре Фоменко мы недавно поставили "Чайку", я играю Тригорина. Вот уж не про брутальность — точно.
Не то чтобы меня пугает слово "брутальность" или уверенность в себе. Дай бог, чтобы так оно и было.
Я вот читал, например, интервью Евгения Гришковца, где он говорит: "Женя Цыганов все время в образе мачо, и в кино, и в жизни, но быть мачо — это очень глупо".
— Вас обижают отзывы коллег?
— Гришковец, может быть, этого и не говорил. Возможно, его так немножко подставили. Или сказал — да иначе. А редактор перефразировал. По стилистике вообще не очень на него похоже. Не имеет это большого значения.
Но сидеть и думать "эх, разубедить бы всех, что я везде одинаковый" — вот нет у меня такой проблемы, нет.
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