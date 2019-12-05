Косачев раскритиковал планы Украины отменить упрощенный въезд в Россию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Киев никак не может заставить своих сограждан не ездить в Россию, поэтому приходится вводить все новые препоны для украинцев, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил , что кабинет министров Украины намерен с 1 марта 2020 года отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. По его словам, проектом постановления кабмина предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ в период 1997 и 2011 годов об условиях безвизовых поездок граждан.

"Киев подготовил очередную антироссийскую инициативу, и как всегда, бьет она по собственным гражданам. Теперь им хотят запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении​ с 1 марта 2020 года. В связи, разумеется, с "угрозами" нацбезопасности Украины со стороны России", - сказал сенатор.

При том, что россиянам уже запретили въезд на Украину по внутренним паспортам, и речь в данном случае идёт только о гражданах Украины, добавил он. "Которых, надо понимать уже по этой санкции, никак не могут убедить не ездить к "агрессору", который почему-то не боится пускать к себе "противника" без виз и загранпаспортов", - отметил политик.

То ли с "агрессией" что-то не так, то ли с украинцами, считает сенатор. "Поэтому и решили от греха подальше "бить своих, чтобы чужие боялись". Не можем отговорить ездить - введём максимум трудностей. Чтобы потом рапортовать о том, как "украинцы стали реже ездить в Россию", выбирая безвизовую Европу. Такое вот принуждение к "европейскому выбору", - заключил Косачев.