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Косачев раскритиковал планы Украины отменить упрощенный въезд в Россию
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РИА Новости

Косачев раскритиковал планы Украины отменить упрощенный въезд в Россию

23:13 05.12.2019 (обновлено: 23:14 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Киев никак не может заставить своих сограждан не ездить в Россию, поэтому приходится вводить все новые препоны для украинцев, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что кабинет министров Украины намерен с 1 марта 2020 года отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. По его словам, проектом постановления кабмина предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ в период 1997 и 2011 годов об условиях безвизовых поездок граждан.
"Киев подготовил очередную антироссийскую инициативу, и как всегда, бьет она по собственным гражданам. Теперь им хотят запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении​ с 1 марта 2020 года. В связи, разумеется, с "угрозами" нацбезопасности Украины со стороны России", - сказал сенатор.
При том, что россиянам уже запретили въезд на Украину по внутренним паспортам, и речь в данном случае идёт только о гражданах Украины, добавил он. "Которых, надо понимать уже по этой санкции, никак не могут убедить не ездить к "агрессору", который почему-то не боится пускать к себе "противника" без виз и загранпаспортов", - отметил политик.
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То ли с "агрессией" что-то не так, то ли с украинцами, считает сенатор. "Поэтому и решили от греха подальше "бить своих, чтобы чужие боялись". Не можем отговорить ездить - введём максимум трудностей. Чтобы потом рапортовать о том, как "украинцы стали реже ездить в Россию", выбирая безвизовую Европу. Такое вот принуждение к "европейскому выбору", - заключил Косачев.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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