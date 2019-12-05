Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов уверен, что импичмента президента США Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов уверен, что импичмента президента США Дональда Трампа не будет, сама процедура может состояться уже в текущем году, однако республиканцы, большинство из которых представляют сенат, проголосуют против, так как на кону судьба не только Трампа, но и целой партии

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пелоси сообщила в телеобращении, что сегодня она попросит председателя комитета конгресса по судебным делам начать процедуру составления статей импичмента.

"Эта процедура очень проста. В конгрессе есть две палаты: представителей и сенат. Палата представителей ведет расследование и выносит обвинение: начинать процедуру импичмента или нет. Также палата представителей голосует и выступает за предъявление обвинений. Затем все документы и вынесенные обвинения передаются в сенат. То есть здесь палата играет роль следователя и обвинителя. Сенат играет роль судьи, он выносит вердикт и тоже голосует", - пояснил РИА Новости эксперт.

"Но особенность состоит в том, что большинство палаты представителей - это демократы, они выступят, естественно, против Трампа. А большинство в сенате - это республиканцы, и вряд ли они сдадут Трампа - лидера собственной партии, поэтому импичмента не будет", - выразил уверенность директор Института. "Это инструмент шантажа в преддверие избирательной кампании, инструмент давления, который активно используют демократы", - пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что сроки процедуры импичмента не регламентируются, по его предположению, она может состояться уже в текущем году.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм в четверг сообщила после объявления демократов о подготовке обвинений Трампу, что рассчитывает на честный процесс в сенате. Как пояснил Гарбузов, Белый дом подразумевает под "честностью"- процесс соблюдения всех процедур, и Трамп заинтересован в том, чтобы все было проведено по процедуре - чтобы сенат проголосовал.

Вместе с тем эксперт предположил, что демократы будут пытаться склонить кого-то из республиканцев на свою сторону. "Но вряд ли это удастся, потому что республиканцы, конечно, неоднозначно относятся к Трампу… но если голосовать "за", то это значит губить всю партию. В таком случае у партии никаких перспектив не будет, они это понимают. Как бы к Трампу ни относилась старая политическая элита республиканской партии, тем не менее, они понимают, что на кон поставлена не только судьба одной личности, но и целой партии", - заключил эксперт.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.