РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T18:58+0300
https://ria.ru/20191205/1562025202.html
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
https://cdn24.img.ria.ru/images/156190/60/1561906038_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_d01fa1a0c4130175858c2b53c1fc6fb4.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа

18:50 05.12.2019 (обновлено: 18:58 05.12.2019)
720
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов уверен, что импичмента президента США Дональда Трампа не будет, сама процедура может состояться уже в текущем году, однако республиканцы, большинство из которых представляют сенат, проголосуют против, так как на кону судьба не только Трампа, но и целой партии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пелоси сообщила в телеобращении, что сегодня она попросит председателя комитета конгресса по судебным делам начать процедуру составления статей импичмента.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 17:38
В Белом доме рассчитывают на честный процесс по импичменту Трампу
"Эта процедура очень проста. В конгрессе есть две палаты: представителей и сенат. Палата представителей ведет расследование и выносит обвинение: начинать процедуру импичмента или нет. Также палата представителей голосует и выступает за предъявление обвинений. Затем все документы и вынесенные обвинения передаются в сенат. То есть здесь палата играет роль следователя и обвинителя. Сенат играет роль судьи, он выносит вердикт и тоже голосует", - пояснил РИА Новости эксперт.
"Но особенность состоит в том, что большинство палаты представителей - это демократы, они выступят, естественно, против Трампа. А большинство в сенате - это республиканцы, и вряд ли они сдадут Трампа - лидера собственной партии, поэтому импичмента не будет", - выразил уверенность директор Института. "Это инструмент шантажа в преддверие избирательной кампании, инструмент давления, который активно используют демократы", - пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что сроки процедуры импичмента не регламентируются, по его предположению, она может состояться уже в текущем году.
Джо Байден
Вчера, 11:10
Байден не станет давать показания по делу об импичменте Трампу
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм в четверг сообщила после объявления демократов о подготовке обвинений Трампу, что рассчитывает на честный процесс в сенате. Как пояснил Гарбузов, Белый дом подразумевает под "честностью"- процесс соблюдения всех процедур, и Трамп заинтересован в том, чтобы все было проведено по процедуре - чтобы сенат проголосовал.
Вместе с тем эксперт предположил, что демократы будут пытаться склонить кого-то из республиканцев на свою сторону. "Но вряд ли это удастся, потому что республиканцы, конечно, неоднозначно относятся к Трампу… но если голосовать "за", то это значит губить всю партию. В таком случае у партии никаких перспектив не будет, они это понимают. Как бы к Трампу ни относилась старая политическая элита республиканской партии, тем не менее, они понимают, что на кон поставлена не только судьба одной личности, но и целой партии", - заключил эксперт.
Полицейские во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса США
Вчера, 02:41
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
4 декабря, 18:35
Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе
1020100
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиВалерий ГарбузовДональд ТрампРоссийская академия наукСШАВ мире
Рекомендуем
Нэнси Пелоси
Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа
Полицейские во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса США
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Нэнси Пелоси
Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США
Президент США Донадьд Трамп во время выступления в Белом доме
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что импичмент станет средством политической борьбы
Программный код на экране ноутбука
Минюст США рассказал о "разрушительных" действиях россиянина Якубца
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
Вадим Рабинович
Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Министерство юстиции США
США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце
Акция протеста в Иране
США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов
Президент США Дональд Трамп
Улики по делу об импичменте Трампу представят 9 декабря
Министерство юстиции США
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
Пентагон
Пентагон обвинил Китай в "нарушении международного порядка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния