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Ветеран из Ейска ответил на приглашение Путина на парад Победы
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РИА Новости

Ветеран из Ейска ответил на приглашение Путина на парад Победы

17:59 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ "Ракушка" на военном параде на Красной площади, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ Ракушка на военном параде на Красной площади, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ "Ракушка" на военном параде на Красной площади, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев, которого президент России Владимир Путин пригласил на парад Победы в мае 2020 года, благодарен за возможность "вспомнить эпоху".
Ранее во время "прямой линии" с президентом 96-летний ветеран обратился к Путину с просьбой попасть на парад. В четверг на Международном форуме добровольцев в Сочи волонтеры представили президенту новый формат обработки обращений, поступивших на "прямую линию" в 2019 году, и рассказали главе государства о просьбе ветерана. Президент, в свою очередь, пообещал его пригласить и предоставить почетное место.
"Мне уже сказали, спасибо большое… Как извещение получу, начну собираться", - сказал ветеран РИА Новости. Он отметил, что раньше на парадах Победы в Москве никогда не был, хотя дома ходит на них каждый год.
"Я хочу вспомнить нашу эпоху, как мы прожили эпоху и что пережили. Хочу там все пережить заново", - пояснил он свое желание участвовать в параде.
По его словам, на войну он попал после 10 классов школы, почти дошел до Берлина. Демобилизовавшись, как и многие, пошел учиться. "Сложно было очень, особенно первые два года, но потом постепенно исправилось", - сказал ветеран.
Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая 2019
9 мая, 12:30День Победы-2019
Россия готова выполнить завет воинов Великой Отечественной, заявил Путин
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Международный форум добровольцевДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинМоскваСочиРоссияОбщество
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