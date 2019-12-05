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2019-12-05T22:13+0300
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Том Холланд рассказал, как ему удалось спасти Человека-паука
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РИА Новости

Том Холланд рассказал, как ему удалось спасти Человека-паука

22:13 05.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Том Холланд
Актер Том Холланд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, рассказал ведущему Джимми Киммелу, как ему удалось спасти супергероя, после скандала с Marvel и Sony, сообщает THR.
Актер хотел поблагодарить Роберта Айгера, генерального директора The Walt Disney за предоставленную возможность сыграть культового героя комиксов, но позвонил, когда сильно выпил в баре.
Для этого Холланд специально узнал номер и электронную почту главы киностудии, но связался с ним, когда сильно выпил в баре.

"Во мне скопилось столько эмоций, когда я стал понимать, что все подходит к концу. Я не мог молчать. Я даже расплакался во время этого разговора. Но зато спас Человека-паука, — подчеркнул актер.

Беседа прошла удачно — как для актера, так и для будущего Человека-паука в Marvel.
Благодаря звонку Холланда 27 сентября Айгер и глава Sony Том Ротман заключили сделку, которая позволила студии Marvel спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке.
Ожидается, что новый блокбастер выйдет в 2021 году.
Кадр из фильма Человек-паук: Через вселенные
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КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsThe Walt Disney Company
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