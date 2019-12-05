Том Холланд рассказал, как ему удалось спасти Человека-паука

Актер хотел поблагодарить Роберта Айгера, генерального директора The Walt Disney за предоставленную возможность сыграть культового героя комиксов, но позвонил, когда сильно выпил в баре.
Для этого Холланд специально узнал номер и электронную почту главы киностудии, но связался с ним, когда сильно выпил в баре.
"Во мне скопилось столько эмоций, когда я стал понимать, что все подходит к концу. Я не мог молчать. Я даже расплакался во время этого разговора. Но зато спас Человека-паука, — подчеркнул актер.
Беседа прошла удачно — как для актера, так и для будущего Человека-паука в Marvel.
Благодаря звонку Холланда 27 сентября Айгер и глава Sony Том Ротман заключили сделку, которая позволила студии Marvel спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке.
Ожидается, что новый блокбастер выйдет в 2021 году.