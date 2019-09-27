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РИА Новости
Культура

Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

18:56 27.09.2019
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© Marvel Enterprises (2002) Кадр из фильма "Человек-паук"
Кадр из фильма Человек-паук
© Marvel Enterprises (2002)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Компании Disney и Sony заключили сделку, которая позволит студии Marvel спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке, сообщает THR.
Фильм должен выйти 16 июля 2021 года.
"Я очень рад, что путешествие Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel продолжится, и я, и все в Marvel Studios в восторге, что мы сможем продолжить над этим работать ", - заявил глава компании Marvel Studios Кевин Файги.
В 2015 году Marvel и Sony объявили о партнерстве между студиями, в результате которого появились фильмы "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома". Так персонаж, права на которого принадлежат Sony, появился в кинематографической вселенной Marvel и стал там одним из ключевых героев.
Но партнерство развалилось незадолго до выпуска фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Условия новой сделки неизвестны, но она позволит Marvel и ее главе Файги спродюсировать еще один фильм с Томом Холландом в главной роли.
Кадр из фильма Человек-паук
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