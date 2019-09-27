Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

"Я очень рад, что путешествие Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel продолжится, и я, и все в Marvel Studios в восторге, что мы сможем продолжить над этим работать ", - заявил глава компании Marvel Studios Кевин Файги.

В 2015 году Marvel и Sony объявили о партнерстве между студиями, в результате которого появились фильмы "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома". Так персонаж, права на которого принадлежат Sony, появился в кинематографической вселенной Marvel и стал там одним из ключевых героев.