Человек-паук покидает киновселенную Marvel

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
"Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика "Человек-паук". Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно. Кевин — потрясающий человек, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти, но теперь продолжим его сами", — заявил представитель Sony Pictures.
Источник издания пояснил, что разногласия произошли из-за денег. В Disney хотели, чтобы будущие фильме о Человеке-пауке финансировались пополам Sony и Marvel и прибыль распределялась так же.
Однако в Sony не пожелали делиться своей самой масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается пять процентов выручки.
Тем более после того, как "Человек-паук: вдали от дома" стал самым кассовым фильмом Sony Pictures, студия не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с Marvel.
Известно, что в работе уже находятся два фильма о супергерое, и в Sony надеются, что режиссер Джон Уоттс, который снял предыдущие боевики о Человеке-пауке, и актер Том Холланд будут ключевыми фигурами проекта.
Однако Уоттс пока не договорился о сотрудничестве и, возможно, после разногласий не вернется к франшизе.