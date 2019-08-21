Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T15:44Z
https://ria.ru/20190821/1557730502.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149097/03/1490970379_0:0:1201:676_1036x0_80_0_0_91d499d1aef303755d54e51b0d2a1d65.jpg
РИА Новости
Культура

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

11:25 21.08.2019 (обновлено: 15:44 21.08.2019)
94740
© Columbia Pictures (2002)Кадр из фильма "Человек-паук"
Кадр из фильма Человек-паук
© Columbia Pictures (2002)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

"Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика "Человек-паук". Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно. Кевин — потрясающий человек, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти, но теперь продолжим его сами", — заявил представитель Sony Pictures.

Источник издания пояснил, что разногласия произошли из-за денег. В Disney хотели, чтобы будущие фильме о Человеке-пауке финансировались пополам Sony и Marvel и прибыль распределялась так же.
Однако в Sony не пожелали делиться своей самой масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается пять процентов выручки.
Тем более после того, как "Человек-паук: вдали от дома" стал самым кассовым фильмом Sony Pictures, студия не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с Marvel.
Известно, что в работе уже находятся два фильма о супергерое, и в Sony надеются, что режиссер Джон Уоттс, который снял предыдущие боевики о Человеке-пауке, и актер Том Холланд будут ключевыми фигурами проекта.
Однако Уоттс пока не договорился о сотрудничестве и, возможно, после разногласий не вернется к франшизе.
Сцена из фильма Человек-паук: Вдали от дома
26 июля, 11:43Культура
"Человек-паук: Вдали от дома" собрал в мировом прокате рекордную кассу
683921613247
КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsSony Pictures
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Полиция
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Поиски пропавшего ребенка
Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку
Композитор Игорь Крутой
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Полицейские в Армении
В Армении россиянина подозревают в убийстве криминального авторитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния