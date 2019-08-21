Человек-паук покидает киновселенную Marvel

"Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика "Человек-паук". Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно. Кевин — потрясающий человек, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти, но теперь продолжим его сами", — заявил представитель Sony Pictures.