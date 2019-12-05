РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T14:39+0300
https://ria.ru/20191205/1561999697.html
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_829bb5eabbacbdb9851d48af8f3e6b68.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

13:23 05.12.2019 (обновлено: 14:39 05.12.2019)
353
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах.
Проект внесли в 2017 году главы комитетов по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников (ЕР) и Совета Федерации Андрей Клишас. Авторы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о "нарушении порядка деятельности иностранного СМИ — иностранного агента".
Здание Государственной Думы в Москве
2 декабря, 21:26
В Госдуме прокомментировали закон о допрегулировании СМИ-иноагентов
В пояснительной записке указано, что граждане за такое нарушение будут наказываться административным штрафом в десять тысяч рублей, должностные лица — 50 тысяч, юрлица — 500 тысяч рублей.
За повторное нарушение предлагаются штрафы в 50 тысяч, 100 тысяч и миллион рублей соответственно.
Грубое нарушение законодательства — более двух раз в течение года — повлечет штраф в 100 тысяч рублей для граждан или административный арест на 15 суток, штраф в 200 тысяч рублей для должностных лиц и пять миллионов рублей для юрлиц.
Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ноябре 2017 года. Иноагентами могут признать издания, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Андрей Клишас
2 декабря, 11:13
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
Ранее на этой неделе президент подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.
Согласно документу, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
Эта норма направлена на тех, кто распространяет информацию общественно-политического характера, но не регистрируется в качестве СМИ.
Кроме того, зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны учреждать российское юридическое лицо.
3011105
Обсудить 5
Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФЕдиная РоссияРоссияСШАОбщество
Рекомендуем
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Полицейские во время саммита НАТО в Лондоне
Лондонская полиция задержала продюсера Ruptly перед саммитом НАТО
Посольство Болгарии в России в Москве
Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев: благополучие производителей контента зависит от них самих
Мирослав Лайчак
Председатель ОБСЕ выступил за присутствие организации в Нью-Йорке
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Российский предприниматель Виктор Бут
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев прокомментировал вопрос интеграции России и Белоруссии
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Экономический форум Россия – Африка. День второй
США: Россия съедает наш обед в Африке
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ отпустила задержанного члена партии "Единая Россия"
Банкноты номиналом 1000 гривен
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
Лента новостейМолния