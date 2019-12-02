Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

Согласно новому закону, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Эта норма направлена на тех, кто де-факто действует как СМИ, распространяя информацию общественно-политического характера, но де-юре в качестве СМИ не зарегистрирован. Вести реестр таких изданий будет Минюст.

Кроме того, зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны учреждать российское юридическое лицо.

Закон также позволяет признавать иностранными агентами российских граждан и юрлиц, распространяющих или участвующих в создании информации иностранных СМИ-иноагентов и финансируемых иностранцами или связанными с ними лицами.

СМИ-иноагенты должны будут указывать свой статус в выходных данных.

Продукция СМИ-иноагентов должна быть промаркирована, в том числе распространяемая через интернет. В случае нарушения закон позволяет заблокировать сайт издания на основании постановления по делу об административном правонарушении.

Как отмечается, закон стал зеркальной мерой на действия западных стран. Он предусматривает административный штраф от десяти до ста тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до пяти миллионов рублей — для юридических.

Предполагается, что под действие закона могут попасть зарегистрированные в иностранном государстве юридические лица, иностранные структуры без образования юрлица, физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Законопроект не затронет российские СМИ.