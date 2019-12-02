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РИА Новости

Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

20:38 02.12.2019 (обновлено: 21:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
Андрей Клишас
Вчера, 11:13
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
Эта норма направлена на тех, кто де-факто действует как СМИ, распространяя информацию общественно-политического характера, но де-юре в качестве СМИ не зарегистрирован. Вести реестр таких изданий будет Минюст.
Кроме того, зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны учреждать российское юридическое лицо.
Закон также позволяет признавать иностранными агентами российских граждан и юрлиц, распространяющих или участвующих в создании информации иностранных СМИ-иноагентов и финансируемых иностранцами или связанными с ними лицами.
СМИ-иноагенты должны будут указывать свой статус в выходных данных.
Продукция СМИ-иноагентов должна быть промаркирована, в том числе распространяемая через интернет. В случае нарушения закон позволяет заблокировать сайт издания на основании постановления по делу об административном правонарушении.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
30 ноября, 21:30
В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах
Как отмечается, закон стал зеркальной мерой на действия западных стран. Он предусматривает административный штраф от десяти до ста тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до пяти миллионов рублей — для юридических.
Предполагается, что под действие закона могут попасть зарегистрированные в иностранном государстве юридические лица, иностранные структуры без образования юрлица, физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Законопроект не затронет российские СМИ.
Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ноябре 2017 года. Иноагентами могут признать СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
28 ноября, 14:01
В МИД ответили на критику в ЕС закона о деятельности СМИ-иноагентов
48110338122
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора ответить зеркально. Да и за базар привлекать к ответу. Достали уже русофобией.
2 декабря, 21:22
ppiligrimwl
154000147
Давно пора!
2 декабря, 21:21
ARAndrei Russia
135000146
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