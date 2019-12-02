Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
Эта норма направлена на тех, кто де-факто действует как СМИ, распространяя информацию общественно-политического характера, но де-юре в качестве СМИ не зарегистрирован. Вести реестр таких изданий будет Минюст.
Кроме того, зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны учреждать российское юридическое лицо.
Закон также позволяет признавать иностранными агентами российских граждан и юрлиц, распространяющих или участвующих в создании информации иностранных СМИ-иноагентов и финансируемых иностранцами или связанными с ними лицами.
СМИ-иноагенты должны будут указывать свой статус в выходных данных.
Продукция СМИ-иноагентов должна быть промаркирована, в том числе распространяемая через интернет. В случае нарушения закон позволяет заблокировать сайт издания на основании постановления по делу об административном правонарушении.
30 ноября, 21:30В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах
Как отмечается, закон стал зеркальной мерой на действия западных стран. Он предусматривает административный штраф от десяти до ста тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до пяти миллионов рублей — для юридических.
Предполагается, что под действие закона могут попасть зарегистрированные в иностранном государстве юридические лица, иностранные структуры без образования юрлица, физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Законопроект не затронет российские СМИ.
Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ноябре 2017 года. Иноагентами могут признать СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.