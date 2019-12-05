Глава Минпросвещения надеется на доработку ФГОС до 1 января

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Министр просвещения РФ Ольга Васильева надеется, что новые федеральные государственные стандарты начального и среднего общего образования будут доработаны до 1 января 2020 года.

Ранее пресс-служба Минпросвещения сообщила, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму о результатах проведения независимой экспертизы проектов ФГОС, проведенной комиссией РАО, академия считает необходимым продолжить совершенствование проектов.

"Мы сейчас стоим перед новым большим периодом совместной работы, когда будут приняты стандарты после доработки. Доработка будет закончена, я надеюсь, к 1 января", - сказала Васильева на съезде Российского книжного союза.

Она отметила, что в связи с этим, 1 января "встанет вопрос о написании новых учебников". Писать эти новые учебники, по мнению министра, необходимо внимательно и трепетно.

Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному Собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как ранее сообщили в пресс-службе министерства, были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".

Новый проект ФГОС, как ранее отметили в пресс-службе министерства, не содержит новаций, которые могли бы привести к нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям. Более того, в новых ФГОС закреплены требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.