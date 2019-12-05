РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T13:11+0300
https://ria.ru/20191205/1561997233.html
Глава Минпросвещения надеется на доработку ФГОС до 1 января
https://cdn24.img.ria.ru/images/155520/84/1555208496_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dcc810356d1e5f6b5bacab29f32bae0a.jpg
РИА Новости

Глава Минпросвещения надеется на доработку ФГОС до 1 января

12:49 05.12.2019 (обновлено: 13:11 05.12.2019)
211
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева надеется, что новые федеральные государственные стандарты начального и среднего общего образования будут доработаны до 1 января 2020 года.
Ранее пресс-служба Минпросвещения сообщила, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму о результатах проведения независимой экспертизы проектов ФГОС, проведенной комиссией РАО, академия считает необходимым продолжить совершенствование проектов.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
29 ноября, 16:42
Васильева отметила недостаток преподавателей родных языков в регионах
"Мы сейчас стоим перед новым большим периодом совместной работы, когда будут приняты стандарты после доработки. Доработка будет закончена, я надеюсь, к 1 января", - сказала Васильева на съезде Российского книжного союза.
Она отметила, что в связи с этим, 1 января "встанет вопрос о написании новых учебников". Писать эти новые учебники, по мнению министра, необходимо внимательно и трепетно.
Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному Собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как ранее сообщили в пресс-службе министерства, были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".
Школьница читает учебник
16 января, 03:35
Популярные в России учебники по биологии и химии не попали в новый ФПУ
Новый проект ФГОС, как ранее отметили в пресс-службе министерства, не содержит новаций, которые могли бы привести к нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям. Более того, в новых ФГОС закреплены требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.
Работа над обновлением шла более полутора лет, и, как отметили в пресс-службе, по ее итогам получено более ста официальных заключений экспертных организаций, а также отзывы всех регионов страны, выводы которых положительно характеризуют содержание образовательных стандартов.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пресс-конференции, посвященной исполнению закона о торговле. 16 января 2018
28 ноября, 21:30
Учебники истории в России могут дополнить разделом "Наши имена"
000002
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинпросвещенияОльга ВасильеваМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале полиция опровергла слухи о готовящемся нападении на школу
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска
ГИБДД сдача экзамена на права
В ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Новые технологии не заменят учителей, заявил спецпредставитель Путина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев о поликлиниках: в сараях невозможно лечить людей
Страховой полис ОСАГО
Страховщики опровергли сообщения о резком росте тарифов ОСАГО
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ
Автомобиль Следственного комитета России
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на права
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Дети во время урока в одной из школ Китая
ИРЯиК МГУ провел в КНР курсы повышения квалификации для учителей школ
Посольство Болгарии в России в Москве
Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ
Москва
В Москве стартовал дистанционный отборочный этап олимпиады школьников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
Лента новостейМолния