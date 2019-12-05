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В Петербурге двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов
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РИА Новости

В Петербурге двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов

10:36 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двухлетний ребенок, выпивший по недосмотру родителей средство для мытья полов, в тяжелом состоянии госпитализирован в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В полиции рассказали, что 4 декабря в 17.40 из детской городской больницы № 5 поступило сообщение, "что из квартиры одного из домов по Московскому проспекту с диагнозом острый эпиглотит, химический ожог пищевода, в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний ребенок, являющийся гражданином среднеазиатской республики. По словам родственников, утром ребенок по недосмотру родителей выпил средство для мытья полов".
В отношении матери 1988 года рождения составлен протокол об административном правонарушении по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних", ей грозит штраф до 500 рублей.
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