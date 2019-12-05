В Петербурге двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двухлетний ребенок, выпивший по недосмотру родителей средство для мытья полов, в тяжелом состоянии госпитализирован в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В полиции рассказали, что 4 декабря в 17.40 из детской городской больницы № 5 поступило сообщение, "что из квартиры одного из домов по Московскому проспекту с диагнозом острый эпиглотит, химический ожог пищевода, в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний ребенок, являющийся гражданином среднеазиатской республики. По словам родственников, утром ребенок по недосмотру родителей выпил средство для мытья полов".
В отношении матери 1988 года рождения составлен протокол об административном правонарушении по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних", ей грозит штраф до 500 рублей.
21 августа, 18:54В Москве младенца госпитализировали с отравлением наркотиками