В Петербурге двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов

В полиции рассказали, что 4 декабря в 17.40 из детской городской больницы № 5 поступило сообщение, "что из квартиры одного из домов по Московскому проспекту с диагнозом острый эпиглотит, химический ожог пищевода, в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний ребенок, являющийся гражданином среднеазиатской республики. По словам родственников, утром ребенок по недосмотру родителей выпил средство для мытья полов".