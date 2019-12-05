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В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове
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РИА Новости

В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове

09:20 05.12.2019
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© Фото : отдел пропаганды ГИБДД по городу СаратоваНа месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
© Фото : отдел пропаганды ГИБДД по городу Саратова
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Саратове в среду, из них 15, включая троих подростков, госпитализированы, сообщило в четверг региональное управление ГИБДД.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду утром врезался в опору уличного освещения у дома №24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. Региональный минздрав сообщал, что госпитализированы 12 человек, их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что после ДТП в больницы для осмотра доставлены трое детей и 17 взрослых.
"В результате ДТП госпитализированы водитель автобуса и 14 пассажиров ..., (в их числе) девочка 2003 года рождения и двое юношей 2002 года рождения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что еще пятеро пассажиров автобуса после оказания медицинской помощи были отпущены из больницы.
Ранее СК начал проверку по факту ДТП. Также прокуратура региона совместно с территориальным управлением Госавтонадзора проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения фирмой-перевозчиком, чей автобус врезался в столб. Представитель силовых структур региона рассказал РИА Новости, что ГИБДД среди других проверяет версию водителя автобуса о том, что его "подрезал" другой автомобиль.
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1 декабря, 12:15
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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