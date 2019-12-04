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Двадцать человек доставили в больницы после ДТП с автобусом в Саратове
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РИА Новости

Двадцать человек доставили в больницы после ДТП с автобусом в Саратове

12:04 04.12.2019
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© Фото : «Регион 64»На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
© Фото : «Регион 64»
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Трое детей и 17 взрослых, по уточненным данным, доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В автобусе находились 20 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пассажиры доставлены в лечебные учреждения для осмотра.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду в 11.10 (10.10 мск) врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. В областной службе спасения отмечали, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.
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