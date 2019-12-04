В Саратове проверяют версию о том, что легковушка "подрезала" автобус

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. ГИБДД проверяет версию о том, что водителя автобуса, после ДТП с которым в Саратове в больницы доставили 20 человек, "подрезал" другой автомобиль, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду утром врезался в опору уличного освещения у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. По информации минздрава региона, госпитализированы 12 человек, их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что после ДТП в больницы для осмотра доставлены трое детей и 17 взрослых.
"ГИБДД в настоящее время проверяет версию о вине второго участника происшествия, который, по словам водителя автобуса, "подрезал" его. Однако в настоящее время основной версией происшествия является то, что водитель автобуса не справился с управлением", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД РИА Новости заявили, что ведомство рассматривает различные версии причин ДТП. "Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего ДТП в каждом случае рассматривают различные версии, и это ДТП не исключение", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что по факту ДТП будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
Ранее СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове. Также прокуратура региона совместно с территориальным управлением Госавтонадзора начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении фирмы-перевозчика, чей автобус врезался в столб.