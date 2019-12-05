РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T09:10+0300
https://ria.ru/20191205/1561985048.html
В Приамурье студент колледжа пугал сверстников игрушечным пистолетом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Приамурье студент колледжа пугал сверстников игрушечным пистолетом

09:10 05.12.2019
859
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Полицию вызывали в Амурский колледж сервиса и торговли из-за того, что студент пытался напугать сверстников игрушечным пистолетом, сообщает министерство образования и науки Амурской области, отмечая, что подобные "шутки" участились после ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ, где в ноябре учащийся устроил стрельбу.
"Студент третьего отделения Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания. После события в Амурском колледже строительства и ЖКХ случаи, подобные сегодняшнему, произошли в нескольких школах", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки региона Светланы Яковлевой.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
22 ноября, 04:51
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
По ее словам, это говорит о "низком уровне сознательности обучающихся". Министр отметила, что заниматься воспитанием и объяснять, что может быть поводом для шутки, а что нет, должны не только педагоги, но и родители.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Благовещенский городской суд до 14 января заключил под стражу генерального директора и охранника ЧОП "Сириус-А".
000082
Обсудить 0
Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Челябинске женщина на иномарке сбила двух пешеходов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале полиция опровергла слухи о готовящемся нападении на школу
Автомобиль Следственного комитета России
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Жилой дом на улице Станиславского в Новосибирске
Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу
Наручники
В Приморье арестовали двух полицейских за превышение полномочий
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра
Военная помощь США Украине будет постоянной, заявил конгрессмен
Блокировка доступа
Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в России контент
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов
Скорая помощь
В Подмосковье легковушка врезалась в отбойник, два человека погибли
Кадры задержания ФСБ России членов международной террористической организации в Москве и Челябинске
В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму
Сотрудник полиции
Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
Президент России Владимир Путин
Путин отметил особое отношение россиян к книгам
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
На месте стрельбы в Орджоникидзевском районе Перми 4 декабря 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
Следователи направили в суд ходатайство об аресте стрелявшего в Перми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
03:40Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в парках Москвы
Лента новостейМолния