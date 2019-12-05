В Приамурье студент колледжа пугал сверстников игрушечным пистолетом

"Студент третьего отделения Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания. После события в Амурском колледже строительства и ЖКХ случаи, подобные сегодняшнему, произошли в нескольких школах", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки региона Светланы Яковлевой.

По ее словам, это говорит о "низком уровне сознательности обучающихся". Министр отметила, что заниматься воспитанием и объяснять, что может быть поводом для шутки, а что нет, должны не только педагоги, но и родители.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Благовещенский городской суд до 14 января заключил под стражу генерального директора и охранника ЧОП "Сириус-А".